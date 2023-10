BitGo acquisisce la società di software HeightZero per semplificare la gestione delle risorse digitali

Un comunicato stampa mostra che la società di custodia di criptovalute BitGo ha acquistato HeightZero, una mossa strategica che garantirà un accesso efficiente alle risorse digitali agli attori istituzionali. HeightZero è una piattaforma software che consente a persone facoltose di investire in risorse digitali.

JUST IN: @BitGo, a crypto custody company, has bought HeightZero, a software firm that helps wealth managers offer digital asset investments to clients. pic.twitter.com/tvIkXyqFOZ — DeFi Planet (@PlanetDefi) October 17, 2023

Anche se le entità devono ancora rivelare i dettagli finanziari, l’accordo dimostra il crescente interesse delle criptovalute per gli investitori istituzionali. Inoltre, alcune delle principali entità di criptovaluta stanno cercando di soddisfare la crescente domanda di monete digitali da parte dei principali gestori patrimoniali.

Il mercato delle criptovalute rimane speculativo e frenetico, evidentemente a causa delle ultime notizie false che hanno visto Bitcoin salire a 30.000 dollari prima di crollare in pochi minuti. Tuttavia, il capo di BitGo Mike Belshe ritiene che un’approvazione spot dell’ETF Bitcoin attirerebbe i gestori patrimoniali nel settore. Inoltre, era orgoglioso di lavorare con HeightZero, affermando:

“Oggi, la piattaforma HeightZero è universalmente considerata la migliore soluzione per gestori patrimoniali e SLA che lavorano nel mercato delle risorse digitali. Siamo orgogliosi di aver collaborato con HeightZero negli ultimi anni e di far parte della loro incredibile crescita. Questa acquisizione raddoppia lo spazio per BitGo, HeightZero e i nostri clienti. Non vediamo l’ora di mantenere la posizione di leadership di HeightZero aumentando allo stesso tempo la sicurezza, la protezione e le funzionalità fornite nei prodotti congiunti.”

HeightZero aiuta le persone facoltose nella generazione di estratti conto, nella fatturazione automatizzata, nel ribilanciamento del portafoglio e nella tassazione. La maggior parte dei consulenti sta esplorando le risorse crittografiche, ma solo pochi allocano monete digitali nei conti dei clienti, citando barriere come problemi di custodia, opzioni di investimento limitate e debacle di istituzioni centralizzate.

Gestione sicura ed efficiente delle risorse digitali

Nel frattempo, HeightZero ha progettato le sue soluzioni per offrire ai consulenti esperienze e capacità per la gestione delle risorse digitali. Marc Nicholas di Arbor Digital Investment Management ha commentato lo sviluppo,

“La piattaforma tecnologica di HeightZero combinata con la custodia di livello istituzionale di BitGo è ciò di cui i gestori patrimoniali come noi hanno bisogno per fornire in modo efficiente e sicuro il nostro servizio discrezionale completo ai consulenti finanziari negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di lavorare con partner come BitGo e HeightZero che sono allineati con il nostro missione e non scenderà a compromessi sulla sicurezza.”