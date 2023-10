Le balene di Chainlink aggiungono 5,12 milioni di LINK come piccoli affari di profitto per gli occhi al dettaglio

Il prezzo di Chainlink è diminuito di circa l’1,5% nelle ultime 24 ore, scambiando attualmente intorno ai 7,48 dollari sulle principali borse. Il picco intraday in base ai dati di CoinGecko all’inizio di martedì è vicino a $ 7,80, con un lieve calo in arrivo mentre i trader al dettaglio cercano di prendere profitti dopo i recenti guadagni che hanno visto il prezzo di LINK in aumento del 20% negli ultimi 30 giorni.

Nel frattempo, i dati on-chain mostrano che il gruppo dei principali detentori di LINK, le cosiddette balene con da 100.000 a 1 milione di token in possesso, hanno spinto il valore totale del loro portafoglio al massimo di sei anni. L’accumulo è aumentato poiché il supporto istituzionale continua a innescare un sentiment positivo per l’altcoin.

Le balene hanno acquistato oltre 5,12 milioni di LINK la scorsa settimana

Lunedì la piattaforma di market intelligence Santiment ha condiviso i dati on-chain per Chainlink mostrando che LINK si stava mantenendo vicino a un livello di supporto chiave tra gli accordi di profitto da parte di piccoli trader al dettaglio. Ma in questo scenario si è verificato un accumulo aggressivo da parte delle balene, che secondo la piattaforma, nell’ultima settimana avevano aggiunto più di 5,12 milioni di token LINK per un valore di oltre 38 milioni di dollari alle loro partecipazioni totali.

Sentiment ha scritto su X:

“Chainlink si trova a 7,51 dollari, ora +30% nelle ultime 5 settimane. In questo periodo, i portafogli con 100.000-1 milione di $LINK si sono accumulati in modo aggressivo, con 38,5 milioni di dollari in monete aggiunte solo nell’ultima settimana. Le loro mosse sono più rilevanti dei profitti dei piccoli commercianti al dettaglio”.

Prospettive dei prezzi di Chainlink

L’attività delle balene continua una recente inversione di positività per Chainlink, guidata da una maggiore adozione della tecnologia del protocollo blockchain. Si prevede inoltre che l’altcoin esploderà nel contesto di un aumento della tokenizzazione degli asset nel mondo reale, un settore che ha attratto il colosso finanziario globale JPMorgan.

Questa prospettiva ha aiutato le prospettive generali per la tokenizzazione e ha favorito il recente slancio positivo per il prezzo di Chainlink. Nonostante i ribassi osservati nelle ultime 24 ore, LINK/USD potrebbe quindi rimanere su un percorso rialzista e possibilmente salire al rialzo se il prezzo dovesse superare gli 8,00 dollari.

Tuttavia, il quadro positivo potrebbe dipendere dalla capacità dei rialzisti di mantenersi al di sopra dell’area di supporto di 7,40 dollari. Se si verificasse una rivisitazione della zona di domanda vicino a $ 7,00, LINK potrebbe rischiare un nuovo calo ai minimi di settembre di $ 5,80.