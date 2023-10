Metacade presenta un portfolio di prodotti e partnership in vista della mainnet di ottobre

La piattaforma P2E Metacade (MCADE) mantiene ancora una volta la promessa fatta al momento del lancio del progetto. La rete principale del progetto verrà lanciata alla fine di ottobre e si prevede che aprirà una miriade di nuovi sviluppi. Il team del progetto ha messo a punto diversi portfolio di prodotti e partnership prima del lancio.

Lo staking V2 di Metacade offrirà rendimenti del 25% alla chiusura dell’iscrizione

Copy link to section

Lo staking pool di Metacade è stato il punto di discussione della scorsa settimana, con 412.482.335 di dollari di token puntati. L’importo è vicino al target di 500.000.000 per lo staking pool, a sottolineare un forte interesse.

Lo Staking v2 dura sei mesi e segue lo Staking v1, che è stato sottoscritto al 100%, raccogliendo 250.000$. La forte adesione sottolinea l’interesse che Metacade ha generato all’interno della sua community. Gli investitori sono anche attratti da un rendimento del 25% sui token in staking. Il rendimento è un rendimento eccezionalmente elevato supportato da un progetto apprezzato. Gli staker avranno anche la possibilità di richiedere un Metacader Pass a vita.

Partnership con Polygon sbloccherebbe entusiasmanti opportunità di gioco

Copy link to section

All’inizio di questo mese, Metacade ha annunciato di aver stretto una partnership con il fulcro dei giochi Polygon Labs. Metacade afferma che la partnership migliorerà l’accessibilità di centinaia di nuovi giochi tramite Polygon. Il CEO di Metacade, Russell Bennett, ha commentato:

Questa collaborazione è sempre stata parte dei nostri obiettivi, guidata dal nostro profondo rispetto per lo straordinario lavoro di Polygon Labs e dalla nostra passione condivisa per i giochi blockchain. Dopotutto, è evidente che i protocolli Polygon svolgeranno un ruolo fondamentale nel futuro del settore.

Polygon è stata una delle principali soluzioni di scalabilità di Ethereum. La piattaforma ha attirato le aziende che entrano nel Web 3.0 grazie ai bassi costi di transazione e all’elevata scalabilità.

Metacade ritiene che Polygon sia in linea con il suo impegno nel fornire esperienze di gioco entusiasmanti. La partnership è cruciale anche per Metacade poiché si riposiziona per avere il controllo nei giochi Web 3.0.

Liberare valore attraverso le partnership di gioco e Transak

Copy link to section

La crescita esponenziale di Metacade ha spinto il team a prendere in considerazione accordi vantaggiosi per la comunità. Alcune entusiasmanti partnership di gioco includono Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena e Great Escape. Alcune prossime partnership su Metacade includono i giochi Definity Legend e Oxya Origin.

Metacade si prepara anche a integrare Transak, uno sviluppatore di rampe fiat on/off. Transak consentirà agli investitori di acquistare MCADE con commissioni sulla carta dello 0% tramite il sito Web di Metacade. Le partnership non solo aumentano l’accessibilità di MCADE, ma lo rendono anche un investimento interessante.

Metacade: una community di giocatori che offre modi unici per guadagnare

Copy link to section

Il potenziale di Metacade non è nato per caso. Il team interagisce con la community attraverso frequenti AMA. Gli AMA vengono comunicati in anticipo tramite i social media di Metacade. Chiunque può porre domande e chiedere chiarimenti. I social hanno costruito la fiducia, consentendo alla community di muoversi all’unisono.

In futuro, Metacade aspira a essere un ecosistema governato dalla comunità. Il team ha messo gli occhi su una struttura DAO entro il quarto trimestre del 2024. Con la transizione, i membri possono prendere decisioni e determinare la direzione dell’entità.

L’attrattiva di Metacade si riflette anche nel suo modello di entrate. Pubblicità, un trampolino di lancio per le aziende Web 3.0 e annunci di lavoro saranno presenti su Metacade. Altri sono quote di iscrizione a tornei, estrazioni a premi e giochi arcade play-to-play.

Al contrario, gli utenti Metacade guadagnano tramite le funzionalità Play2Earn, Create2Earn e Compete2Earn. Una funzionalità Work2Earn, che sarà lanciata nel primo trimestre del 2024, offrirà agli utenti opportunità di lavoro Web 3.0.

Matacade è un buon investimento?

Copy link to section

L’imminente mainnet Metacade è la ciliegina sulla torta per un progetto che ha già fatto un passo da gigante. La rete principale accoglierà una suite completa di lanci e sviluppi di prodotti per Metacade. Pertanto, Metacade è destinato a diventare un progetto a tutti gli effetti che determinerà il valore e il prezzo dei token.

Potresti anche dare un’occhiata alle grandi borse in cui è stato quotato MCADE. Puoi acquistare MCADE su Uniswap, BitMart, Bitget e Coinstore, con altri elenchi in arrivo.

Con quanto sopra, MCADE rappresenta un potenziale investimento 10 volte maggiore nel futuro. Il valore del token potrebbe essere sbloccato dai vari casi d’uso, elenchi e partnership.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.