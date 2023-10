Il sentiment dell’ETF Bitcoin innesca un nuovo rialzo delle criptovalute, Shiba Memu vola

Lunedì le criptovalute sono aumentate vertiginosamente quando il prezzo di Bitcoin è sceso nuovamente a quasi 28.000$, con la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute in aumento di oltre il 2% fino a superare 1,11 trilioni di dollari. Cosa presagisce l’ultima pressione di acquisto che ha portato le criptovalute a diventare verdi nel registro delle 24 ore per Shiba Memu (SHMU)?

La SEC non ha presentato ricorso contro la decisione sulla Grayscale: cosa significa?

Lunedì Bitcoin è salito di oltre il 3%, raggiungendo massimi di 27.958 dollari sui principali exchange di criptovalute. La mossa lascia che BTC punti a una rottura sopra i 28.000$, e possibilmente a un nuovo test della recente area del muro di offerta intorno ai 28.600$.

Questo quadro tecnico sembra probabile mentre il mercato riflette su cosa accadrà al Bitcoin ETF dopo la scadenza per la Securities and Exchange Commission (SEC) per appellarsi contro una sentenza del tribunale statunitense sull’offerta di Grayscale di convertire il suo fondo Bitcoin Trust in un ETF spot approvato. La reazione immediata è molto simile a quella di fine agosto, quando il tribunale del DC Circuit ha annullato il rifiuto della SEC della proposta di conversione dell’ETF da GBTC a BTC per vedere il prezzo dell’asset di riferimento delle criptovalute aumentare drasticamente.

Sebbene il contesto macroeconomico più ampio possa avere un impatto sui prezzi a breve termine, il tema di “quando arriverà l’ETF su Bitcoin” sta attirando un sentiment positivo in tutto il settore. Nel frattempo, lo sconto di Grayscale ha raggiunto il livello più basso da dicembre 2021. Il divario dovuto allo sconto, che aveva iniziato a ridursi drasticamente all’inizio dell’anno, si è ulteriormente ridotto dopo che, secondo quanto riferito, la società ha notato che il suo team ETF era “operativamente pronto” a convertire GBTC a un ETF Bitcoin.

Lo scenario generale è che gli esperti di ETF e gli analisti di mercato stiano esaminando la potenziale approvazione di un primo ETF spot su Bitcoin per il mercato statunitense all’inizio del prossimo anno. Gli analisti di Bloomberg hanno dato a questa possibilità una probabilità del 90%, e molti lo vedono come un catalizzatore che potrebbe collegarsi con l’imminente dimezzamento per spingere le criptovalute in un mercato rialzista.

È probabile che questa prospettiva per Bitcoin, Ethereum e persino la principale meme coin, Dogecoin, spinga Shiba Memu più in alto? Comprendere la proposta di valore del nuovo memecoin potrebbe essere la chiave per gli investitori che vogliono scegliere una potenziale gemma dalla massa.

Cos’è Shiba Memu?

Shiba Memu è un nuovo progetto di criptovaluta all’interno della memesfera. Ma a differenza delle normali meme coin, questo progetto cerca di portare maggiore utilità alla community attraverso un’integrazione unica di blockchain e intelligenza artificiale.

L’uso dell’intelligenza artificiale da parte di Shiba Memu è finalizzato a potenziare gli sforzi di marketing del meme, con l’utilità aggiuntiva del token SHMU che si traduce in un robusto ecosistema che si trasformerà in gran parte in un’efficiente macchina di marketing.

La dashboard AI del progetto consentirà ai titolari di SHMU di interagire e fornire feedback e suggerimenti, con gli utenti che avranno la possibilità di guadagnare token per i suggerimenti incorporati. I titolari possono anche puntare su SHMU, mentre la promessa di ulteriore utilità si estende alle pietre miliari della roadmap come i giochi play-to-earn e gli NFT.

Perché questo enorme interesse per Shiba Memu?

Semplicemente, se le condizioni di mercato previste dalle possibili notizie sugli ETF e dall’halving di Bitcoin si allineano per un mercato rialzista, comprare Shiba Memu durante la prevendita potrebbe rivelarsi un’ottima mossa.

Come già detto sopra, l’approccio unico allo sviluppo del progetto e l’inclusione di caratteristiche di utilità chiave hanno posizionato Shiba Memu come uno dei migliori nuovi progetti per il 2023.

Progetti come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe hanno ottenuto un enorme successo in diversi modi, raggiungendo nuovi livelli di prezzo in un contesto di popolarità più ampia da parte della community. Ma come è stato osservato negli ultimi mesi, gran parte dell’hype che alimenta il sentiment proviene dal potere degli influencer piuttosto che dalla reale utilità dei token. In quanto tale, capovolgi l’hype e tutto sembra ostacolato.

Piuttosto che fare affidamento su eventi pubblicizzati irregolari, Shiba Memu cerca di infondere la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale fin dall’inizio. Piuttosto che una crescita effimera, il progetto mira ad essere graduale e autosufficiente. È probabilmente il motivo per cui gli investitori che desiderano investire in un nuovo progetto stanno abbracciando ampiamente la prevendita SHMU.

Attualmente, il progetto ha raccolto più di 3,8 milioni di dollari, traguardo raggiunto potenzialmente grazie all’enorme affare che la prevendita potrebbe offrire. Gli investitori sanno anche che il token potrebbe esplodere quando finalmente verrà pubblicato sugli scambi e il posizionamento ai prezzi correnti potrebbe essere un’opportunità da non perdere.

Visita il sito web di Shiba Memu per ulteriori informazioni sulla sua prevendita.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.