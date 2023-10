Il mercato finanziario è stato relativamente volatile questa settimana mentre gli investitori osservavano la guerra in corso tra Israele e Hamas, l’impennata del prezzo del petrolio greggio e la continua disfatta delle obbligazioni. Il petrolio greggio Brent è salito a 95 dollari mentre il West Texas Intermediate (WTI) è salito a 93 dollari.

Le turbolenze nel mercato obbligazionario sono continuate, con i titoli del Tesoro trentennali che hanno raggiunto il massimo pluridecennale del 5%. Anche i tassi ipotecari sono tornati all’8%, il livello più alto in oltre due decenni.

Questa performance è avvenuta quando i prezzi dell’energia sono aumentati e Jerome Powell ha rilasciato una dichiarazione relativamente aggressiva. Egli ha sostenuto che l’inflazione del paese è ancora ostinatamente elevata e che i tassi potrebbero rimanere a questo livello elevato per un po’. Tuttavia, ha messo in guardia sui rischi geopolitici in corso.

Le criptovalute e l’oro erano beni rifugio

Nei periodi di rischio elevato, gli investitori tendono a spostarsi verso beni rifugio per proteggere i propri investimenti. Recentemente, questi beni rifugio hanno incluso titoli di stato a breve termine, oro e persino criptovalute.

L’oro, spesso visto come un’alternativa migliore al dollaro statunitense, è salito a quasi 2.000 dollari l’oncia. Ciò significa che è aumentato di quasi il 10% rispetto al livello più basso registrato nell’ottobre di quest’anno.

Bitcoin è diventato anche un altro rifugio sicuro nel settore delle criptovalute. Dopo essere crollato a 24.700 dollari all’inizio di settembre, BTC è balzato a 30.000 dollari questa settimana. Ciò è accaduto poiché gli investitori sono rimasti ottimisti sul fatto che la Securities and Exchange Commission (SEC) avrebbe presto accettato un ETF spot su bitcoin.

In una dichiarazione, Gary Gensler ha affermato che l’agenzia sta ancora esaminando le richieste di aziende come Blackrock, Invesco e Fidelity. E in una dichiarazione separata, Larry Fink di Blackrock ha affermato che la società ha riscontrato un’elevata domanda di Bitcoin tra gli investitori istituzionali.

Un altro catalizzatore per Bitcoin sono stati i guadagni di Tesla. Sebbene l’attività della società abbia rallentato durante il trimestre, ha continuato a detenere i suoi Bitcoin, che valgono oltre 300 milioni di dollari. Circolavano voci secondo cui la società stava valutando la possibilità di abbandonare le criptovalute.

Shiba Memu è in forte espansione

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.