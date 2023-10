Il fondatore di Uniswap brucia il 99,99% dell’offerta di HayCoin, il prezzo del token sale a 4,5 milioni di dollari

HayCoin, originariamente creato dal fondatore di Uniswap Hayden Adams come esperimento, ha fatto notizia quando il fondatore ha compiuto un passo inaspettato.

In un sorprendente colpo di scena, Hayden Adams, il creatore dell’exchange decentralizzato Uniswap, ha bruciato il 99,99% dell’offerta totale di HayCoin (HAY), provocando un’impennata astronomica del suo prezzo. HayCoin, inizialmente lanciato come token di prova senza valore intrinseco, ora ha un prezzo di oltre 3 milioni di dollari per token.

HayCoin riscoperto e nominato

Rilasciato per la prima volta nel 2019, HayCoin faceva parte delle prime fasi di test di Uniswap e non era mai stato concepito per avere un valore significativo.

Nel corso del tempo, la maggior parte della fornitura di token è stata distrutta.

Tuttavia, per uno scherzo del destino, un gruppo di trader di criptovalute si è recentemente imbattuto nei token HayCoin sopravvissuti e ha acquisito tutti i token 4.4 disponibili sul mercato. L’hanno chiamato collettivamente “HayCoin” (HAY).

Masterizzazione di token senza precedenti da parte del fondatore di Uniswap

Lo sviluppo notevole si è verificato quando Hayden Adams ha deciso di agire durante il fine settimana. Ha fatto una mossa coraggiosa bruciando tutta la sua scorta di HayCoin, eliminando di fatto il 99,99% della fornitura totale di HayCoin.

Five years ago, before the launch of Uniswap v1, I deployed a token called HayCoin to use for testing. This was back when gas was so cheap that mainnet could be used as as a testnet. After the launch of v1, I created a small test liquidity pool with a tiny fraction of the total… — hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) October 20, 2023

I token burn comportano la rimozione permanente dei token dalla circolazione inviandoli a un indirizzo fuori dal controllo di chiunque. Questo atto inaspettato ha ridotto significativamente l’offerta di HayCoin, lasciando solo 4,4 token ancora in circolazione.

Il prezzo di HayCoin sale sopra i 3 milioni di dollari per token

L’impatto di questo token burn sul prezzo di HayCoin è stato a dir poco sorprendente. Al suo apice, il prezzo di un singolo token HayCoin è salito fino all’incredibile cifra di 4,4 milioni di dollari prima di stabilizzarsi su un valore superiore a 3 milioni di dollari.

Adams, in un comunicato chiaro e conciso, ha preso le distanze da HayCoin, sottolineando di non avere alcun coinvolgimento futuro con essa. Ha espresso disagio nel possedere una percentuale così consistente di un token che era diventato oggetto di meme e scambi speculativi.

I rimanenti 4,4 token HayCoin ora detengono uno status unico, essendo estremamente rari e preziosi agli occhi di alcuni investitori in criptovalute. La comunità cripto è stata colta di sorpresa dal rapido apprezzamento di un token che una volta era un semplice esperimento.

Questa drammatica trasformazione di HayCoin, da token di prova a asset multimilionario, testimonia la natura imprevedibile del mercato delle criptovalute e il potenziale di movimenti di prezzo rapidi e senza precedenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.