Bitcoin è tornato al livello vicino ai 30.000 dollari questa settimana dopo una serie di sviluppi positivi che hanno portato Cathie Wood, la fondatrice di Ark Invest, a ribadire la sua visione super rialzista su Bitcoin.

Wood vede Bitcoin a 1,48 milioni di dollari

Parlando con Natalie Brunell nel suo podcast “Coin Stories” questa settimana, Wood ha affermato che la criptovaluta più grande del mondo varrà 1,48 milioni di dollari nel prossimo decennio.

All’inizio della settimana, la Securities & Exchange Commission ha deciso di rinunciare a ricorrere in appello contro una precedente sentenza del tribunale secondo cui il regolatore non aveva una ragione adeguata per impedire a Grayscale di convertire il suo trust di punta in un ETF Bitcoin.

Questo è stato principalmente ciò che ha aiutato il prezzo del Bitcoin a recuperare un po’ negli ultimi giorni perché ciò che segnala è che il primo ETF Spot su Bitcoin negli Stati Uniti, che dovrebbe aumentare in modo significativo la domanda istituzionale, ora potrebbe essere più vicino di quanto molti credono.

La domanda istituzionale, secondo Cathie Wood, aiuterà BTC a raggiungere la soglia di 1 milione di dollari entro la fine di questo decennio.

Ricorda che Bitcoin in genere tende a dare una direzione all’intero mercato delle criptovalute. Quindi, se nei prossimi anni si riprenderà davvero in modo così aggressivo come previsto da Wood, probabilmente trascinerà con sé un sacco di altri nomi – e questo potrebbe includere i progetti cripto lanciati di recente come Memeinator.

Memeinator offre esposizione all’intelligenza artificiale

Memeinator è una piattaforma basata su blockchain che ha deciso di ridare prestigio alle vere meme coin.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si impegna a scansionare a fondo Internet e a distruggere quelle che nel suo White Paper definisce le monete “deboli”. Truffe e frodi legate alle meme coin hanno fatto perdere molti soldi a molte persone – ed è questo che Memeinator vuole risolvere.

Come evidente, investire in “MMTR” può essere doppiamente entusiasmante considerando che ti dà esposizione anche all’intelligenza artificiale, un mercato che è praticamente in fiamme da quando Microsoft ha investito miliardi in OpenAI.

Nella sua prevendita in corso, Memeinator costa 0,0118$. Investire in esso in anticipo potrebbe prepararti a rendimenti di grandi dimensioni nei prossimi anni.

Memeinator (MMTR) ha raccolto oltre 0,8 milioni di dollari

In genere, quando i nuovi token vengono elencati sull’exchange di criptovalute, si sblocca una domanda significativa che aiuta a spingere il prezzo verso nord. Poiché Memeinator deve ancora iniziare la quotazione, potrebbe essere un’altra indicazione che non è ancora troppo tardi per investire in questa meme coin.

Ancora più importante, il quadro della domanda per MMTR sembra già forte anche prima di essere pubblicato su uno scambio di criptovalute.

La prevendita ha raccolto oltre 0,8 milioni di dollari nel giro di un paio di mesi, il che suggerisce che gli investitori vedono effettivamente del potenziale nella sua missione di dominio totale del mercato.

Si prevede che Memeinator uscirà dalla prevendita in corso con un guadagno di circa il 132%. Per maggiori dettagli su cos’è MMTR, qual è la sua visione e come investire in esso in pochi semplici passaggi, visita il sito web qui.

Diversi fattori favorevoli potrebbero aiutare MMTR

Abbiamo già stabilito che Memeinator appartiene a due mercati diversi: monete meme e intelligenza artificiale – ed entrambi stanno crescendo a un ritmo eccezionale.

Nel caso delle monete meme, si tratta di un mercato che non esisteva nemmeno prima della pandemia, ma che alla fine dello scorso anno aveva già raggiunto un valore di oltre 20 miliardi di dollari. E poi c’è l’intelligenza artificiale che, secondo Statista, crescerà di circa dieci volte da qui alla fine di questo decennio.

Estrapolando questi tassi di crescita con il potenziale rally di Bitcoin, come ha suggerito Cathie Wood, i segnali MMTR potrebbero beneficiare di numerosi venti favorevoli molto forti negli anni a venire.

Altri nomi importanti che hanno recentemente ribadito la loro visione rialzista su Bitcoin includono l’investitore miliardario Paul Tudor Jones e Michael Novogratz, l’amministratore delegato di Galaxy Digital.

Clicca qui per seguire una guida passo passo su come investire in Memeinator.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.