Prelievi di criptovalute Binance temporaneamente non disponibili, problemi tecnici

Il gigante degli scambi di criptovalute Binance ha annunciato una sospensione temporanea dei prelievi di criptovalute a causa di problemi tecnici.

Questa interruzione inaspettata arriva in un momento in cui il mercato delle criptovalute è in piena attività, registrando l’incredibile volume di scambi di 100 miliardi di dollari su tutte le piattaforme nello stesso giorno.

Binance sta riscontrando alcuni problemi tecnici

In un tweet, Binance e il suo CEO hanno riconosciuto il problema, affermando: “Stiamo riscontrando un problema tecnico con i prelievi di criptovalute. Di conseguenza, sono temporaneamente non disponibili mentre il nostro team lavora alla soluzione. I prelievi Fiat sono disponibili e funzionanti. Tutti i fondi sono SAFU. Ci scusiamo per l’inconveniente e aggiorneremo sui progressi.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

L’ultimo prelievo di criptovalute registrato da uno dei conti Ethereum di Binance è avvenuto alle 10:45 UTC. Binance ha assicurato ai propri utenti che i loro fondi sono sicuri, sottolineando lo stato “SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Questo sviluppo sottolinea l’importanza della stabilità tecnica e dell’affidabilità nel settore degli scambi di criptovalute. Poiché il mercato delle criptovalute continua a registrare una rapida crescita e volumi di scambi elevati, diventa imperativo per gli scambi garantire che i propri sistemi possano gestire l’aumento del carico senza interruzioni.

Binance, nota per le sue forti misure di sicurezza, sta lavorando attivamente per risolvere il problema. Nel frattempo, i prelievi fiat rimangono inalterati, consentendo agli utenti di gestire i propri beni senza ostacoli.

L’impegno di Binance per la trasparenza e la sicurezza è evidente nella sua rapida risposta a questo problema tecnico.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.