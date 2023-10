Shiba Memu al centro dell’attenzione mentre Pomp ribadisce la visione rialzista su Bitcoin

Anthony Pompliano – il fondatore di Pomp Investments rimane super ottimista su Bitcoin anche se è già aumentato bruscamente nelle ultime settimane fino a raggiungere il livello di 35.000 dollari.

La visione rialzista di Pompliano su Bitcoin

L’investitore milionario vede BTC come “la banca centrale più disciplinata del mondo”.

È convinto che la criptovaluta sia del tutto indifferente agli eventi geopolitici. Bitcoin tende a crescere in modo esplosivo nei mercati rialzisti: una tendenza che, come ha sostenuto Pompliano in una recente intervista alla CNBC, difficilmente cambierà presto.

La domanda globale per la criptovaluta rimarrà inalterata anche se il governo degli Stati Uniti deciderà di vietare Bitcoin, ha aggiunto. Pompliano è ottimista sulla possibilità che la Securities & Exchange Commission dia presto il via libera a un ETF Spot Bitcoin, soprattutto perché aziende come BlackRock stanno spingendo per questo.

Inoltre, tassi più alti, secondo Anthony Pompliano, sono solo temporanei e la più grande criptovaluta del mondo trarrà ulteriori benefici una volta che la Federal Reserve passerà alla clemenza nella politica monetaria.

In poche parole, l’imprenditore americano vede un grande futuro per Bitcoin – che probabilmente fungerà da catalizzatore significativo anche per altri token, inclusi quelli come Shiba Memu, considerando che BTC è praticamente un tedoforo del mercato delle criptovalute.

Shiba Memu fa affidamento sull’intelligenza artificiale

Quindi, abbiamo già stabilito che Shiba Memu è un nome importante nel settore cripto. Ciò che lo rende ancora più interessante, però, è che questo progetto emergente ti ha anche esposto all’intelligenza artificiale.

Secondo il White Paper pubblicato sul suo sito web, Shiba Memu può utilizzare l’intelligenza artificiale per creare contenuti promozionali che vengono poi distribuiti automaticamente su Internet – sempre grazie all’intelligenza artificiale.

Ecco perché si descrive come una “centrale elettrica del marketing” altrettanto produttiva ed efficiente quanto un centinaio di agenzie di marketing messe insieme.

Ora, per quanto riguarda la parte crittografica di questa storia, tutto ciò che rappresenta è alimentato dalla sua moneta meme nativa “SHMU” che attualmente costa 0,0365$ nella prevendita in corso.

Un altro fatto divertente: il prezzo della moneta Shiba Memu aumenta una volta ogni 24 ore, il prossimo aumento è previsto tra due ore.

SHMU trarrà vantaggio dalla prossima dashboard IA

Tieni presente che SHMU è essenzialmente una meme coin. Si tratta di un mercato che valeva circa 20 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, contro un valore di nemmeno un centesimo all’inizio della pandemia.

Quindi, oltre al mercato dell’intelligenza artificiale che secondo Statista raggiungerà i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030 – circa dieci volte in più rispetto a oggi – investire in Shiba Memu ti consente di beneficiare anche della rapida crescita del mercato delle meme coin.

Dopo la prevendita, SHMU troverà la sua strada verso exchange di criptovalute importanti che tendono a catalizzare l’apprezzamento dei prezzi poiché aumenta essenzialmente l’accesso a una cripto moneta e, per estensione, la sua domanda.

Shiba Memu lancerà presto una dashboard IA che dovrebbe ampliare anche l’utilità della sua moneta meme. Per maggiori dettagli, visitare il sito web del progetto qui.

I venti favorevoli di Bitcoin possono aiutare Shiba Memu

Infine, come prevede Anthony Pompliano, Bitcoin probabilmente salirà ulteriormente in futuro, grazie a tutta una serie di venti favorevoli che dovrebbero avvantaggiarne la crescita.

La scorsa settimana la SEC ha deciso che non farà appello a una precedente sentenza del tribunale secondo cui mancavano ragioni adeguate per non consentire a Grayscale di trasformare il suo bitcoin trust in un ETF bitcoin.

Ancora una volta, è stata un’enorme vittoria per il mercato delle criptovalute poiché ha spinto gli Stati Uniti più vicini al suo primo ETF Spot su Bitcoin che, secondo l’influente investitrice Cathie Wood, potrebbe spingere il prezzo di un Bitcoin ben al di sopra di 1,0 milioni di dollari nei prossimi dieci anni mentre continua a guidare le istituzioni. denaro nella criptovaluta.

Come accennato in precedenza, se il BTC si muovesse davvero in modo così aggressivo, è concepibile che anche i suoi concorrenti come Shiba Memu (SHMU) trarranno vantaggio dalle sue increspature di vasta portata.

Puoi visitare il sito web di Shiba Memu per saperne di più su come investire in SHMU in semplici passaggi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.