La rinascita delle meme coin alimenta l’interesse per Pepe, Floki e Shiba Memu

Le meme coin hanno mostrato una notevole ripresa nelle ultime settimane poiché il mercato delle criptovalute ha goduto di un trend rialzista catalizzato dal sentiment positivo intorno alla principale criptovaluta: Bitcoin.

Nel frattempo, gli investitori desiderosi di attingere a quello che potrebbe essere il prossimo grande progetto meme stanno comprando in modo aggressivo Shiba Memu (SHMU. La prevendita della nuova nuovo meme coin ha suscitato enorme interesse nell’ultimo mese tra i guadagni delle criptovalute di ottobre.

Pepe e Floki sovraperformano e le meme coin salgono

Le meme coin hanno subito un duro colpo a seguito del nuovo sentiment negativo che ha investito le criptovalute durante l’estate. Tuttavia, il rally di Bitcoin all’inizio di questa settimana ha ridistribuito i profitti nel mercato delle altcoin, con Pepe e Floki tra i principali beneficiari mentre il sentiment intorno ai token meme è diventato rialzista.

Il mercato delle meme coin è cresciuto del 20% la scorsa settimana, e Pepe (PEPE) e Floki (FLOKI) sono stati i protagonisti. I due token hanno sovraperformato Dogecoin e Shiba Inu e la maggior parte delle prime 100 altcoin con movimenti parabolici rispettivamente del 79% e dell’84%.

Anche se resta da vedere come andranno le cose prima di quello che si prevede sarà un mercato rialzista, la rinascita delle meme coin è un segnale importante che dimostra che questo è un settore attivo. Questo fascino potrebbe forse trovare le sue radici più recenti in Shiba Memu.

Cos’è Shiba Memu?

Per quanto riguarda i progetti ispirati ai meme, Shiba Memu è l’ultimo che vuole distinguersi dalla massa. Diversi token sono semplicemente un’imitazione a tema cane o rana, ma questo non è il caso di Shiba Memu. Sfruttando l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain, il progetto cerca di creare una powerhouse di marketing autosufficiente.

Circa l’85% del miliardo di token SHMU è disponibile in prevendita poiché il team cerca di offrire un’opportunità ai primi sostenitori.

Per quanto riguarda il funzionamento del progetto, la strategia è semplice: attingere a una dashboard AI per creare il più grande meme AI. La piattaforma sarà alimentata dall’elaborazione del linguaggio naturale, dall’analisi predittiva, dall’analisi del sentiment e dal riconoscimento di immagini e video.

Con questo, Shiba Memu mira a personalizzare ogni opportunità di marketing per promuovere il SHMU nativo, portandolo sul mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A differenza della maggior parte dei token meme, si prevede che l’interesse della community per questo progetto sarà indipendente dall’hype sporadico che arriva con le notizie e l’attività degli influencer. Molti token meme adottano questo tipo di approccio al coinvolgimento e il risultato è un’enorme fluttuazione del sentiment: il prezzo ne risente man mano che le convalide delle celebrità si estinguono.

Dovresti comprare Shiba Memu ora che la prevendita volge al termine?

Gli analisti hanno previsto che Bitcoin è sull’orlo di un quinto mercato rialzista. Secondo una previsione, BTC potrebbe raggiungere i 125.000 dollari entro la fine del 2024.

Gli investitori, consapevoli del fatto che le criptovalute rimangono un mercato selvaggio ma con grandi opportunità di investimento, stanno prendendo posizione. Le meme coin stanno riemergendo in questa prospettiva così come le enormi previsioni per le azioni IA, e Shiba Memu potrebbe rivelarsi uno dei progetti di prevendita di successo.

Qual è l’attrattiva del progetto? Come notato, potrebbe essere il nuovo approccio di Shiba Memu alla memenomica e il livello aggiuntivo di incentivi per i titolari. Oltre allo staking e alla fornitura di liquidità, i detentori possono beneficiare di un meccanismo deflazionistico potenziato con un programma per il burn di SHMU.

Il prezzo di SHMU potrebbe quindi beneficiare di una massiccia pressione di acquisto fin dal momento in cui sarà pubblicato sui principali scambi di criptovalute. Secondo la roadmap, (disponibile qui) ciò dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2024. Ma Shiba Memu potrebbe essere un ottimo acquisto oggi poiché i bassi prezzi di prevendita si allineano con possibili guadagni parabolici se le criptovalute si imbarcassero in un mercato rialzista come previsto.

L’offerta per i token durerà solo altri tre giorni, il che significa che l’opportunità di comprare a prezzi di prevendita termina il 31 ottobre.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.