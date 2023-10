Solana, Optimism e altre due altcoin da tenere d’occhio questa settimana

Le criptovalute hanno registrato un rialzo significativo la scorsa settimana, con Bitcoin che ha guidato l’impennata raggiungendo i 35.000 dollari. Mentre la pausa che ne è seguita ha portato BTC a superare i 34.400$, un popolare investitore di criptovalute sta stanziando quattro altcoin per potenziali mosse questa settimana.

Secondo The DeFi Investor, che ha condiviso la sua prospettiva su X, i prossimi giorni potrebbero essere cruciali per Solana (SOL), Optimism (OP), Render (RNDR) e Lybra (LBR).

Crypto Watchlist for the week ahead:$SOL – Solana Breakpoint conference begins tomorrow. The team might make some big announcements



Solana (DOLE)

Solana ha superato i 30 dollari la scorsa settimana, raggiungendo massimi di 33,90 dollari in mezzo alle previsioni rialziste per SOL. L’investitore DeFi afferma che la conferenza Solana Breakpoint che inizia oggi, lunedì 30 ottobre, potrebbe vedere grandi annunci da parte del team. Il macroguru Raoul Pal ha recentemente previsto un potenziale aumento del 66% del prezzo del SOL se i rialzisti riuscissero a superare in modo convincente i 30 dollari.

Rendering (RNDR)

Anche Render Network (RNDR) è stato un artista di successo nelle ultime settimane. Si prevede che il team del progetto metterà in evidenza gli eventi al Solana Breakpoint, con un ulteriore catalizzatore del sentiment che probabilmente sarà l’imminente lancio di Render 2.0.

Ottimismo (OP)

L’ottimismo (OP) è aumentato del 14% nelle ultime due settimane, con gli OP scambiati ai massimi settimanali di $ 1,47. Sebbene le prospettive generali rimangano rialziste, lo sblocco di 34,8 milioni di dollari in $OP il 30 ottobre potrebbe iniettare una certa volatilità al ribasso nel mercato delle altcoin.

Libra (LBR)

Il token Lybra (LBR) del protocollo DeFi Lybra Finance è sceso al di sotto del livello critico di $ 1,00 nelle ultime 24 ore.

Attualmente, il prezzo di LBR è in calo del 79% rispetto al massimo storico di 4,48 dollari raggiunto a maggio. Sebbene i prezzi possano rivisitare i livelli di supporto a 0,87 dollari e persino a 0,74 dollari, The DeFi Investor evidenzia il lancio del programma Lybra Grants alla fine di questa settimana come probabile catalizzatore al rialzo.

Il progetto ha visto anche una crescita costante del valore totale bloccato (TVL). I dati di DeFiLlama mostrano che il TVL è aumentato da 100 milioni di dollari all’inizio di settembre a 263 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

Evento di mercato chiave da tenere d’occhio questa settimana

Per questa settimana, il mercato potrebbe tenere d’occhio la riunione del FOMC del 1° novembre. Mentre si prevede che la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse invariati, The DeFi Investor afferma che i trader potrebbero voler “allacciarsi le cinture per la potenziale volatilità del mercato”.

Oltre a questo, l’analista afferma che i token crittografici AI potrebbero essere sul radar di molti trader data la rinascita della narrativa dell’IA. La prospettiva è giustapposta alla conferenza OpenAI prevista per il 6 novembre.

Pertanto, oltre a Fetch.ai, i trader potrebbero avere un occhio per una mossa chiave tra gli altri principali progetti crittografici basati sull’intelligenza artificiale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.