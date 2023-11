Il prezzo di Safemoon crolla del 50% dopo l’arresto dei dirigenti con l’accusa di frode

Il governo degli Stati Uniti ha accusato i dirigenti della criptovaluta SafeMoon di accuse di “cospirazione per commettere frodi sui titoli, cospirazione per commettere frodi telematiche e riciclaggio di denaro”. L’arresto dei dirigenti di Safemoon è avvenuto dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitiha presentato mercoledì mattina le accuse contro di loro.

Mercoledì è stata aperta l’accusa contro John Karony, Kyle Nagy e Thomas Smith, evidenziando il ruolo dei dirigenti di Safemoon nella frode degli investitori in un piano multimilionario.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Arrestati i dirigenti di Safemoon

Copy link to section

Secondo un comunicato stampa pubblicato dall’ufficio del procuratore americano, distretto orientale di New York, sia Karony che Smith sono stati arrestati. Nagy tuttavia era ancora latitante al momento di andare in stampa.

Ivan J. Arvelo, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale, New York, ha dichiarato in una dichiarazione:

“Come affermato, i dirigenti di SafeMoon hanno aumentato il valore della loro azienda fino a oltre 8 miliardi di dollari, ma invece di premiare i loro clienti come promesso, la loro insaziabile avidità li ha portati a spendere milioni di dollari per i loro sontuosi desideri. Oggi, nessun veicolo di lusso o vasto patrimonio immobiliare può proteggerli dalle conseguenze di tali crimini”.

In precedenza la SEC aveva accusato il creatore di Safemoon Kyle Nagy, il CEO John Karony e il Chief Technology Officer Thomas Smith di frode e offerta di titoli non registrati.

“Gli imputati hanno promesso di portare il prezzo del token “Salvamente sulla luna”, ma invece di fornire profitti, hanno spazzato via miliardi di capitalizzazione di mercato, hanno ritirato asset crittografici per un valore di oltre 200 milioni di dollari dal progetto e si sono appropriati indebitamente di fondi degli investitori per scopi personali. uso”, si legge nella denuncia della SEC contro Nagy, Karony e Smith.

Il prezzo di Safemoon (SFM) è crollato dopo la notizia, con il token che è crollato di oltre il 50% a 0,00009142$.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.