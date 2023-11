Previsioni dei prezzi di Memeinator (MMTR) mentre Aptos e Apecoin si preparano a sbloccare oltre 175 milioni di dollari di token

Gli sblocchi di token generalmente catalizzano il ribasso nel mercato delle criptovalute poiché aumentano l’offerta di asset, portando ad una maggiore pressione di vendita su tutte le piattaforme di trading. Lo sblocco dei token Aptos e Apecoin avverrà rispettivamente il 12 e 17 novembre. Vediamo cosa possono aspettarsi gli investitori interessati e quale sarà la posizione di Memeinator.

Aptos sbloccherà token per un valore di 157 milioni di dollari

L’ecosistema Aptos aggiungerà 24,8 milioni di token alla fornitura in circolazione a partire dal 12 novembre. Il progetto distribuirà gli asset (del valore di 157,92 milioni di dollari) ai principali contributori, agli investitori, alla fondazione e alla community APT.

I token sbloccati entreranno probabilmente negli exchange di criptovalute, portando ad un aumento dello slancio delle vendite, abbassando di conseguenza il prezzo della criptovaluta.

📊 #Aptos will start their token unlock in a few days. For the next 6 months, 24.8M $APT tokens will be unlocked every month. That's $157M flooding the market every month. pic.twitter.com/PVLqYh6Zof — ToreroRomero (@Torero_Romero) October 27, 2023

Oltre 20 milioni di dollari in Apecoin entreranno in circolazione

I token Apecoin del valore di 20,12 milioni di dollari, circa il 4,23% rispetto alla sua offerta complessiva, si preparano per lo sblocco del 17 novembre. L’evento probabilmente amplificherà la tendenza al ribasso per il token. L’altcoin ha reagito negativamente ai precedenti sblocchi poiché ha assistito alla volatilità a breve termine.

I 15,6 milioni di monete APE andranno ai fondatori, a Yuga Labs, al tesoro e ai contributori del lancio.

Al momento della stesura di questo articolo, APE veniva scambiato a 1,316 dollari, dopo un rialzo del 7% nella settimana precedente. Considerando le reazioni passate, l’imminente evento di sblocco potrebbe cancellare i guadagni settimanali del token. L’analista @PiedadYieger confida che le cose potrebbero andare male per Apecoin.

Will ApeCoin’s looming token unlock make things worse for APE



This unlock, scheduled to release $16.74 million worth of APE, equates to roughly 4.2% of the total supply. As with many token unlocks, there are both potential advantages and disadvantages to address.



A token unlock… pic.twitter.com/Cj3efIS0zT — 幸子 (@PiedadYerger) October 17, 2023

Gli sblocchi dei token potrebbero offrire ai trader, che finora non si erano sbilanciati in un investimento, la possibilità di sfruttare la volatilità a breve termine per aprire nuovi trade. Tuttavia, Memeinator rimane redditizio per gli appassionati che cercano un memecoin per cavalcare le prossime ondate nel mondo delle criptovalute.

Comprendere Memeinator

Memeinator è tra gli ultimi progetti nel mercato delle meme coin. L’altcoin ha attirato l’attenzione degli investitori di criptovalute grazie alla sua unicità. Memeinator mira a dominare il mondo delle criptovalute distruggendo il fenomeno negativo che le risorse meme hanno creato nel settore delle risorse digitali.

Secondo il suo whitepaper, Memeinator combina tecnologia avanzata e intelligenza artificiale per rivoluzionare gli asset meme.

Perché prendere in considerazione Memeinator

Memeinator potrebbe essere un progetto redditizio per gli appassionati di monete meme che cercano una risorsa a tema con un’utilità nel mondo reale. La sua tokenomics è progettata per garantire una crescita sostenibile e un successo duraturo. Inoltre, i titolari riceveranno monete MMTR come ricompensa per la loro partecipazione.

Le persone interessate possono acquistare MMTR a 0,0125$ prima del prezzo della fase successiva di 0,0133$. Il progetto ha raccolto oltre 1.042.310$ nella quinta fase della prevendita, indicando la fiducia degli investitori in Memeinator. Gli appassionati possono aspettarsi trend rialzisti stabili quando l’altcoin sarà finalmente quotato sugli exchange di criptovalute. Potete trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

