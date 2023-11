Previsione del prezzo di Memecoin (MEME) mentre Binance annuncia la quotazione e il trading

Binance, uno dei principali scambi di criptovaluta al mondo, sta facendo notizia ancora una volta con il suo ultimo annuncio riguardante Memecoin (MEME).

Dopo il successo del lancio di Memecoin su Binance Launchpool, l’exchange è ora pronto a elencare MEME per il trading. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati di criptovalute, portando a speculazioni sulla traiettoria dei prezzi di MEME.

Binance elenca le coppie di trading MEME

Si prevede che la mossa di Binance di quotare Memecoin (MEME) darà nuovo slancio al mercato delle monete meme. L’exchange offrirà il trading MEME contro diverse coppie popolari, tra cui MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD e MEME/TRY.

L’inizio del trading per queste coppie è previsto per il 3 novembre 2023 alle 08:00 (UTC), dopodiché i trader potranno visitare Binance per scambiare qualsiasi coppia MEME elencata.

Questo elenco avvicina Memecoin (MEME) alla più ampia comunità di criptovalute, offrendo ai trader più opzioni per accedere e scambiare la moneta. Le diverse coppie di trading consentono agli utenti di scegliere le opzioni di trading preferite, che si tratti di Bitcoin, Binance Coin o stablecoin come Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Di quanto aumenterà il prezzo di Memecoin (MEME) dopo la quotazione?

Poiché i trader di criptovalute anticipano il trading MEME su Binance, ci sono domande sulla previsione del prezzo di Memecoin (MEME) dopo che sarà quotato sul più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi.

Mentre trader e investitori considerano il potenziale movimento dei prezzi di MEME, è importante avere una panoramica del viaggio di Memecoin, iniziato con una prevendita in cui il token MEME veniva venduto a 0,001 dollari per token.

Anche se potrebbero esserci opinioni diverse sul futuro del prezzo del MEME, vi è consenso sul fatto che il prezzo del MEME sia pronto per una traiettoria al rialzo.

Alcune previsioni suggeriscono che MEME potrebbe salire verso la soglia di 0,01 dollari, segnando un aumento di dieci volte rispetto al suo prezzo di prevendita. Tuttavia, è essenziale ricordare che le monete meme, in particolare, sono note per la loro volatilità, e le previsioni sui prezzi dovrebbero essere affrontate con cautela.

Memecoin vs. Memeinator: la battaglia delle monete meme

Anche se Memecoin (MEME) sta creando problemi con la sua imminente quotazione, la moneta meme non è sola in questo spazio. Anche un’altra moneta meme degna di nota, Memeinator (MMTR), sta facendo scalpore con la sua prevendita MMTR che è nella quinta fase.

Entrambi i progetti hanno caratteristiche e obiettivi unici, che potrebbero distinguerli nell’affollato spazio delle monete meme.

Memecoin, supportato da un team forte con una tabella di marcia e una visione chiare, mira a dominare il regno delle monete meme con marketing e lanci di prodotti innovativi. La moneta ha suscitato un notevole interesse, non solo per il suo marchio ispirato ai meme, ma anche per la sua utilità e per l’ecosistema Memeland che supporta.

D’altra parte, anche Memeinator (MMTR) si sta posizionando come una moneta meme dominante con tecnologia AI, marketing virale e la missione di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Attualmente, il prezzo di MMTR è di $ 0,0125 e si prevede che salirà a $ 0,0133 nella sesta fase della prevendita.

Entrambi i progetti (memecoin e memeinator) hanno i loro punti di forza e proposte di valore uniche, e la competizione tra loro aggiunge una dimensione intrigante al panorama delle monete meme.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.