Previsione del prezzo Polkadot (DOT) mentre Bitcoin osserva la resistenza di 36.000 dollari

Il mercato degli altcoin presenta aumenti di prezzo impressionanti mentre Bitcoin lotta per chiudere sopra i 35.000 dollari. BTC si aggira a 35.110 dollari mentre i rialzisti continuano a governare il settore delle criptovalute, spingendo il valore complessivo di tutte le monete digitali a 1,32 trilioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

In mezzo ai mercati rialzisti, Polkadot attende massicci sviluppi dell’ecosistema, suggerendo presto potenziali aumenti dei prezzi DOT.

Gli sviluppi rialzisti di Polkadot

Gli sviluppatori di Polkadot hanno lavorato per migliorare il loro progetto. Il rapporto Messari mostra i prossimi sviluppi della criptovaluta per la moneta alternativa. Innanzitutto, evidenzia il completamento di Polkadot 1.0, un passo verso l’accoglienza di Polkadot 2.0.

Inoltre, gli indicatori on-chain confermano potenziali aumenti per DOT. Gli asset di Polkadot vincolati si avvicinano al limite del 50% dopo un aumento del 12% su base trimestrale fino al 49%.

Tuttavia, gli indirizzi attivi giornalieri sono crollati, chiudendo il primo trimestre a 6.900 e il secondo a 5.800. Il terzo trimestre ha visto la cifra scendere ulteriormente a 5.200. Tuttavia, l’attività degli sviluppatori, che è rimasta elevata, rimane cruciale quando si valuta l’andamento dei prezzi a lungo termine.

Polkadot è tra le migliori multi-catena con il potenziale per testimoniare un aumento della domanda con continui sviluppi. Inoltre, gli sviluppatori DOT potrebbero essere in attesa di fornire (tempestivamente) notizie rialziste poiché l’ottimismo domina il settore delle criptovalute.

Previsioni prezzi Polkadot

Il DOT ha guadagnato il 2,81% il giorno scorso, attestandosi a 4,79 dollari al momento di questa pubblicazione. L’altcoin ha registrato recuperi impressionanti negli ultimi dieci giorni, passando dai minimi del 20 ottobre di 3,6 dollari, mentre Bitcoin ha guidato i rialzi del mercato. La settimana precedente aveva guadagnato circa il 15%.

7-day chart on Coinmarketcap

Il prezzo di Polkadot probabilmente rispecchierebbe i movimenti di Bitcoin. Pertanto, DOT potrebbe salire a nuovi livelli poiché i rialzisti di BTC prendono di mira la resistenza a $ 36.000 (di nuovo). Nel frattempo, superare i 4,82 dollari resta una sfida difficile dalla fine di agosto.

I rialzisti DOT dovrebbero dominare l’area di supporto a 4,74 dollari per spingere i prezzi a 5,1 dollari. Ulteriori trend rialzisti porteranno l’alt a 5,42$, aprendo la strada a 5,8$. Nel frattempo, gli appassionati di Polkadot dovrebbero osservare le prestazioni di Bitcoin in attesa di sviluppi ottimistici da parte del team del progetto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.