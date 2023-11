XRP, Alchemy Pay, Stellar e KuCoin Token volano in mezzo a un sentimento di rischio

Il mercato finanziario ha iniziato bene la settimana, proseguendo il rally avvenuto la settimana scorsa. Bitcoin è rimasto sopra i 35.000 dollari mentre i principali indici americani come Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 sono saliti.

La maggior parte delle altcoin erano in verde. Il prezzo XRP di Ripple è aumentato del 13% e ha raggiunto un massimo di 0,7320 dollari, il punto più alto dal 30 luglio. La moneta è aumentata di oltre il 65% dal punto più basso di agosto. Si è ripreso dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha abbandonato la causa contro il capo di Ripple Labs.

Anche il prezzo del token Alchemy Pay (ACH) è aumentato notevolmente, raggiungendo un massimo di 0,021 dollari, il livello più alto dal 14 luglio. È aumentato di oltre il 61% rispetto al livello più basso di questo mese. Il token si è ripreso dopo che gli sviluppatori hanno accennato a un’importante novità nell’ecosistema.

Non è ancora chiaro quali saranno le novità. Alcuni analisti ritengono che Binance approverà il suo token con leva nel suo ecosistema. Storicamente, le criptovalute si riprendono dopo essere state quotate nei principali scambi come Binance e OKB.

Il prezzo di KuCoin Token (KCS) ha fatto un forte ritorno rialzista ultimamente. Il token KCS ha raggiunto un massimo di 5,66 dollari, ovvero il 58% in più rispetto al punto più basso di settembre. Altri token di scambio come OKB, Uniswap (UNI) e Cronos (CRO) sono aumentati quando gli investitori sono tornati alle criptovalute.

Le altre criptovalute con le migliori prestazioni lunedì sono state Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective e Gala sono state tra le criptovalute con le migliori prestazioni.

Questo rally ha coinciso con il miglioramento del sentiment nel mercato più ampio. L’indice del dollaro USA (DXY) si è ritirato mentre l’indice della paura e dell’avidità è aumentato gradualmente anche se rimane nella zona dell’avidità.

Inoltre, le azioni americane hanno registrato una ripresa nelle ultime settimane. Gli indici Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 hanno avuto la loro settimana migliore quest’anno. Anche i rendimenti obbligazionari sono diminuiti.

Il principale catalizzatore del rally è stata la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve della scorsa settimana. In esso, la banca ha lasciato i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%. Il presidente della Fed ha lasciato intendere che la banca rimarrà invariata per il resto dell’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.