La forte prevendita di Memeinator è sufficiente per aumentare il prezzo del token di 10 volte?

Memeinator (MMTR) è in prevendita da poche settimane, ma il progetto ha raccolto oltre 1,18 milioni di dollari. Il successo della prevendita riflette l’enorme entusiasmo che si è diffuso quando il progetto, da idea, è diventato realtà. In soli 20 minuti, quando è stato lanciato il sito Memeinator, oltre 1000 persone si sono iscritte alla sua mailing list. Altre 5000 si sono unite a Telegram e Twitter in un solo giorno. Man mano che la prevendita procede, il fascino per l’imminente progetto meme sembra diventare più forte. Ma questo è un precursore di un forte movimento dei prezzi del token?

Cos’è Memeinator?

L’era dei cripto meme ingannevoli, non originali e scadenti potrebbe volgere al termine. L’inevitabile cambiamento sta avvenendo grazie a Memeinator, un progetto meme guidato dall’intelligenza artificiale. Memeinator promette di distruggere meme dubbi utilizzando una tecnologia AI all’avanguardia. L’intelligenza artificiale consente al progetto di scansionare il web, trovare i suoi colleghi deboli e schiacciarli.

La promessa di distruzione dei meme ha colpito gli investitori, il che ha portato a un diffuso interesse e hype per MMTR. Per decollare, Memeinator investirà in pesanti campagne di marketing. Il progetto collaborerà inoltre con i migliori influencer per aumentare la consapevolezza e generare hype.

Memeinator presenta anche caratteristiche innovative. Si prevede che il lancio di un gioco d’azione alla fine della prevendita aumenterà l’utilità e la popolarità di Memeinator. I giocatori si impegnano in combattimenti che implicano la distruzione di meme deboli, rafforzando la missione di Memeinator.

Memeinator mira inoltre a fornire utilità alla propria community attraverso opportunità di reddito passivo. Queste includono lo staking di token MMTR e NFT esclusivi per gli investitori in prevendita.

Memeinator è un investimento 10x dopo un’ottima prevendita?

Anche se è presto per speculare su Memeinator, la prevendita di grande successo lascia presagire un futuro promettente. Una rivisitazione del meme cripto mostra che i token che ricevono molto hype tendono ad aumentare fino a 50 volte. Un esempio è PEPE, lanciato all’inizio di quest’anno con molta frenesia, con un rialzo di oltre il 10.000%.

Memeinator ha un potenziale superiore a 10 volte dopo la quotazione. Innanzitutto, l’entusiasmo che ha generato è caratteristico dei popolari meme crypto. Ciò significa che il potenziale del token di generare molte speculazioni è elevato, il che ne sbloccherà il valore.

In secondo luogo, il ruolo nobile di Memeinator nello spazio cripto dei meme e il suo utilizzo dell’intelligenza artificiale ne aumentano la popolarità. Quando il progetto si imbarcherà nell’attività di distruzione dei meme, sarà sulla buona strada per il dominio.

In terzo luogo, Memeinator punta a una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Per raggiungere un tale valore di mercato, il prezzo dell’MMTR deve aumentare in modo significativo. Il team prevede di quotare a livello globale il token sugli exchange di livello 1 per raggiungere l’obiettivo di mercato. Il team lancerà anche delle repliche di meme per consolidare lo status di Memeiantor come principale progetto di meme. Insieme a un potente marketing, la formazione significa che Memeinator potrebbe crescere fino a 50 volte in futuro.

Cosa significa investire nella prevendita di Memeinator

La prevendita di Memeinator è unica nel suo genere per gli investitori a breve e lungo termine. Il token genera un enorme ROI del 132% per i mattinieri. Il prezzo di MMTR era di 0,01$ nella prima fase, salendo a 0,0125$ nella fase 5. Alla fine della prevendita in 29 fasi, Memeinator sarà valutato a 0,0485$.

Investire in Memeinator significa trarre vantaggio dai guadagni iniziali dei token prima di qualsiasi importante movimento dei prezzi sugli exchange. Gli investitori hanno anche accesso a una community di assassini di meme, in linea con la proposta di valore di Memeinator. La community potrà godere di vantaggi come NFT esclusivi che mostrano i lavori creativi del team di Memeinator.

La prevendita è vantaggiosa anche per gli investitori che desiderano sfruttare potenziali guadagni post-quotazione. Le prime indicazioni indicano che Memeinator potrebbe sperimentare un’intensa volatilità a causa della sua elevata domanda. Pertanto, gli acquirenti in prevendita godranno dei guadagni iniziali per massimizzare i rendimenti prima che il token salga alle stelle sugli exchange.