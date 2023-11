Il premio Grayscale Solana Trust (GSOL) aumenta i prezzi del SOL

Il premio Grayscale Solana Trust (GSOL) al token SOL è aumentato fino al punto più alto da dicembre 2021. Mentre il prezzo di Solana è aumentato di circa il 92,5% negli ultimi 12 mesi, GSOL è aumentato di oltre il 375% nello stesso periodo. La forte performance di GSOL è un segno che esiste una domanda istituzionale per l’asset.

GSOL è uno dei tanti prodotti detenuti da Grayscale, il più popolare dei quali è Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), che ha oltre 19 miliardi di dollari di asset totali. GSOL ha lo scopo di fornire agli utenti, in particolare agli investitori istituzionali, l’accesso al mercato Solana. Addebita una commissione del 2,50% e ha accumulato oltre 5,1 milioni di dollari in attività totali.

Una singola unità di GSOL veniva scambiata a 95,60 dollari, mentre le partecipazioni per azione sono balzate a 16,90. Solana è stata sotto i riflettori quest’anno poiché è stata una delle grandi criptovalute con le migliori prestazioni.

SOL è balzato al massimo di 43,15 dollari, il punto più alto dall’8 agosto dello scorso anno. Al suo apice, la moneta è balzata di oltre il 310% dal suo punto più basso nel 2023. Questo rally ha portato la sua capitalizzazione di mercato totale a oltre 18 miliardi di dollari, rendendola la settima criptovaluta più grande al mondo.

Una delle principali preoccupazioni tra gli investitori è stata l’esposizione di Solana a FTX Estate, che detiene milioni di token. Alla fine, l’azienda vorrà vendere questi token man mano che la procedura fallimentare continua. Recentemente, la tenuta ha spostato molti token su scambi come Binance e Kraken, influenzandone il prezzo.

Altri trust di Grayscale vengono scambiati a un premio sostanziale. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), che storicamente è stato scambiato al di sotto del NAV, ora ha un premio del 4,27%. Allo stesso modo, Grayscale Chainlink Trust (GLINK) e Grayscale Ethereum Trust (ETHE) hanno un premio del 17% e del 2,6%.

Il premio al NAV di Grayscale Bitcoin Trust ha iniziato ad aumentare dopo che Grayscale ha vinto un’importante causa contro la Securities and Exchange Commission . In quella causa, il tribunale ha ordinato all’agenzia di rivedere la proposta della società di convertire il trust in un ETF spot su Bitcoin.

Se Grayscale riuscisse in questo intento, gli analisti si aspettano che la società tenterà di convertirlo in un ETF.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.