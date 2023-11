Shiba Memu, previsione dei prezzi di ORDI a 51 giorni dalla chiusura della prevendita SHMU

Due token, Ordinals (ORDI) e Shiba Memu (SHMU) sono stati di tendenza nel recente passato. Sebbene i due siano di tendenza per ragioni diverse, hanno catturato l’attenzione degli investitori in un modo o nell’altro.

Mentre Shiba Memu vanta capacità di marketing uniche basate sulla tecnologia AI e la sua prevendita si concluderà nei prossimi 51 giorni, Ordinals adotta un approccio rivoluzionario consentendo le iscrizioni all’interno della blockchain Bitcoin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Che cos’è Ordinals (ORDI)?

Copy link to section

Ordinals (ORDI) è una piattaforma innovativa progettata per inscrivere contenuti digitali sui singoli Satoshi all’interno della blockchain di Bitcoin. Ogni Satoshi, la più piccola unità di Bitcoin, può essere associata a contenuti digitali come testo, immagini, audio e video. Questo contenuto diventa una parte permanente e immutabile della blockchain Bitcoin, garantendo l’integrità e l’autenticità dei dati.

L’unicità di Ordinals risiede nella sua capacità di consentire il trasferimento peer-to-peer dei contenuti iscritti su Satoshi, consentendo ai creatori di pubblicare, condividere e scambiare la propria proprietà intellettuale senza il timore di perdere la proprietà o il copyright. Oltre alle iscrizioni, i token ORDI possono anche essere associati a token di sicurezza, conti o stablecoin, espandendo la loro utilità all’interno dell’ecosistema delle criptovalute.

Perché il token Ordinals è di tendenza?

Copy link to section

Negli ultimi tempi, Ordinals ha registrato movimenti di prezzo significativi. Il prezzo di ORDI è aumentato in seguito alla sua quotazione su Binance, uno degli exchange di criptovaluta più grandi e rinomati.

La quotazione ha fornito ad Ordinals maggiore liquidità, attirando trader e investitori che desiderano trarre vantaggio dall’impennata dei prezzi.

Vale la pena notare che Binance ha designato ORDI come progetto “Seed”, indicando la sua natura sperimentale con rischio e volatilità più elevati. Sebbene Binance abbia consigliato agli utenti di prestare attenzione durante il trading ORDI, il token ha riscontrato un interesse immediato e intenso, con volumi di scambi superiori a 153 milioni di dollari nelle prime 24 ore dopo la quotazione.

Previsione del prezzo di ORDI

Copy link to section

Prevedere il prezzo futuro di ORDI è difficile, data la sua natura sperimentale e il suo track record limitato.

Il prezzo di ORDI ha subito notevoli fluttuazioni negli ultimi mesi, dimostrando la volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute. Nonostante gli alti e bassi iniziali, il valore del token ha mostrato resilienza, suggerendo la potenziale fiducia che gli investitori ripongono nelle sue prospettive a lungo termine. Gli indicatori di mercato suggeriscono una traiettoria positiva per ORDI, con alcuni analisti che prevedono un possibile movimento al rialzo sfruttando la recente quotazione su Binance.

Seguendo i recenti movimenti dei prezzi e l’hype attorno alla quotazione di Binance, gli analisti prevedono che il prezzo di ORDI raggiungerà i 15 dollari entro la fine di novembre 2023.

Conto alla rovescia per la prevendita di Shiba Memu

Copy link to section

Nel frattempo, mentre ORDI guadagna slancio, Shiba Memu (SHMU) ha attirato l’attenzione per le sue esclusive capacità di marketing basate sull’intelligenza artificiale. Il nuovo progetto di cripto meme, noto per le sue ambiziose strategie di marketing, si prepara a chiudere la prevendita nei prossimi 51 giorni. L’uso innovativo della tecnologia IA da parte di Shiba Memu per alimentare le sue iniziative di marketing ha attratto gli investitori che cercano approcci nuovi e avanzati al marketing delle criptovalute.

La prevendita di Shiba Memu è sinonimo di aumenti di prezzo ogni poche ore, spingendo i potenziali investitori a prendere atto delle opportunità in corso. Al momento della stesura di questo articolo, un singolo token SHMU veniva venduto a 0,039475 USDT con un incremento di prezzo a 0,039700 USDT nelle successive 8 ore.

Con la chiusura imminente della prevendita, i giorni rimanenti sono cruciali per coloro che desiderano investire nelle prime fasi di questo progetto rivoluzionario.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.