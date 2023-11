Gemme del mercato rialzista delle criptovalute: Shiba Memu (SHMU) o Bonk (BONK)?

Ethereum ha appena riproposto i massimi di 2,1mila dollari e Bitcoin ha toccato il massimo di 18 mesi vicino a 38mila dollari, guadagni allettanti nelle ultime 24 ore.

Mentre gli investitori si affrettano a prendere le loro decisioni di investimento in mezzo allo slancio del mercato rialzista per le principali criptovalute, l’interesse attorno ad alcune altcoin sta crescendo. In particolare c’è la ricerca di quello che potrebbe essere il nuovo progetto di successo nel mondo delle meme coin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Quindi, a parte gli attuali token meme ispirati ai cani o rane, quel progetto potrebbe essere Shiba Memu (SHMU) o Bonk (BONK)?

Shiba Memu contro Bonk: battaglia tra progetti meme a tema canino?

Copy link to section

Cos’è Shiba Memu (SHMU)?

Copy link to section

Shiba Memu è un progetto di meme coin che sfrutta l’intelligenza artificiale per un approccio unico al marketing e mira al coinvolgimento della propria community. Una dashboard AI che attinge all’elaborazione del linguaggio naturale, all’analisi predittiva e all’analisi del sentiment, tra le altre funzionalità, alimenterà la trazione del progetto.

Il token ERC-20 ha una fornitura totale di 1 miliardo di SHMU, l’85% dei quali è destinato alla community tramite prevendita. Il 10% è destinato ai fornitori di liquidità e ai premi della community, mentre il 5% è destinato allo sviluppo di progetti.

La prevendita di Shiba Memu è stata estesa dopo la massiccia richiesta da parte della community. Mancano 49 giorni a partire da oggi, ma gli investitori hanno già aggiunto ai loro portafogli oltre 4,4 milioni di dollari di SHMU.

Cos’è Bonk (BONK)?

Copy link to section

Bonk è una meme coin a tema cane basata su Solana, lanciata alla fine di dicembre 2022. Il token meme è rivolto alla community della blockchain di Solana ed è uno dei maggiori guadagni in quell’ecosistema. Sebbene il crollo di FTX abbia attirato un sentiment negativo su Solana, la catena ha mostrato una resilienza visibile nell’impennata verso i 50 dollari per il token nativo SOL.

BONK, un token Solana Program Library (SPL), è stato distribuito agli sviluppatori e agli utenti di Solana. L’airdrop rappresentava il 50% dell’offerta totale di BONK e la sua quotazione sulle principali piattaforme CEX ha contribuito al suo rialzo dei prezzi.

Previsione dei prezzi di BONK e Shiba Memu a confronto

Copy link to section

Il prezzo di BONK è salito al massimo storico di 0,00000487$ a gennaio, facendo ottenere guadagni massicci di oltre il 4000% ai primi acquirenti. Ai prezzi attuali, il token è in calo del 52% rispetto all’ATH. Tuttavia, è balzato di oltre il 270% la scorsa settimana, suggerendo che il sentiment nel mercato potrebbe aiutarlo a raggiungere il picco storico.

Nel frattempo, il prezzo di prevendita di Shiba Memu salirà a 0,0485$ entro la fine della prevendita il 30 dicembre. Al prezzo attuale di 0,039925$, il valore di prevendita di SHMU è aumentato di oltre il 258% rispetto agli iniziali 0,011125$ per token.

Gli analisti di mercato affermano che il prezzo di Shiba Memu potrebbe esplodere quando SHMU verrà quotato sui principali scambi di criptovalute e verrà lanciata la dashboard AI. Secondo la tabella di marcia del progetto, le due tappe fondamentali sono previste rispettivamente nel primo e nel terzo trimestre del 2024.

Quale potrebbe essere l’investimento migliore?

Copy link to section

Dogecoin, Shiba Inu e Pepe sono i migliori token meme sul mercato per capitalizzazione di mercato. Anche se rimangono i migliori progetti a tema cani e rane nel settore, alcuni concorrenti emergenti attualmente vedono tanto clamore quanto Shiba Memu e Bonk.

Nonostante siano tutti token meme, si tratta di progetti che hanno adottato approcci diversi alla distribuzione dei token, al marketing e al coinvolgimento della community.

Forse il vantaggio che Shiba Memu potrebbe avere su Bonk sarà attraverso il dashboard AI, che dovrebbe essere lanciato nel terzo trimestre del 2024. Anche lo staking potrebbe essere una proposta molto interessante per gli investitori.

Gli investitori che desiderano comprare l’uno o l’altro potrebbero voler saperne di più prima di investire. Fondamentale è anche comprendere che le criptovalute sono un settore in maturazione e che i token sono ancora soggetti a oscillazioni volatili.

Puoi saperne di più su Shiba Memu qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.