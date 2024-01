Previsione del prezzo di Jasmy: presto maturo per un balzo del 26%.

Il prezzo di JasmyCoin è rimasto stabile giovedì mentre la corsa al rialzo delle criptovalute è ripresa. Il token $JASMY è salito al massimo di $ 0,0065, pochi punti al di sotto del massimo di questo mese di $ 0,0067. Quest’anno è aumentato di oltre il 115% dal suo punto più basso.

Perché il token Jasmy è in aumento?

Jasmy e altre altcoin hanno continuato la loro forte ripresa mentre gli investitori sono rimasti ottimisti riguardo al settore delle criptovalute. Ci sono tre ragioni principali per cui Bitcoin e altri altcoin si stanno potenziando.

Innanzitutto, questa settimana sono emerse le speranze di un ETF spot sul Bitcoin, quando la Securities and Exchange Commission (SEC) si è incontrata con Blackrock e Nasdaq per la seconda volta. Questo è stato un incontro importante perché Blackrock è uno dei nomi più importanti che ha presentato una proposta mentre Nasdaq è la seconda borsa più grande al mondo.

In secondo luogo, Jasmy è in ascesa a causa del cosiddetto raduno di Babbo Natale. Nella maggior parte degli anni, le criptovalute e altri asset tendono a riprendersi prima di Natale. Inoltre, aumenta la probabilità che le banche centrali inizino a tagliare i tassi nel 2024.

La maggior parte dei paesi sviluppati ha visto il proprio tasso di inflazione crollare drasticamente di recente. Nel Regno Unito, l’ indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è crollato sotto il 4% a novembre ed è probabile che la tendenza continui. In Europa, l’indice dei prezzi al consumo si avvicina al 2%, mentre negli Stati Uniti si attesta al 3,1% circa.

Pertanto, gli economisti ritengono che queste banche effettueranno diversi tagli nel 2024, in un’importante inversione di rotta rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni. La Fed ha indicato tre tagli dei tassi nel 2024, equivalenti a 75 punti base.

Tutti questi fattori sono importanti per Jasmy a causa della sua stretta correlazione con Bitcoin. Nella maggior parte dei casi, Jasmy e le altre altcoin tendono a salire quando Bitcoin sale e viceversa. Ad esempio, è crollato a 0,0027 dollari nel dicembre dello scorso anno quando BTC è crollato sotto i 16.000 dollari.

Previsioni prezzi Jasmy

Grafico JASMY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del token JASMY ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Man mano che aumentavano, le medie mobili a 25 e 50 giorni hanno registrato un crossover rialzista in ottobre, il che è un segnale rialzista.

Più recentemente, Jasmy ha trovato resistenza a 0,0066$, dove ha faticato a superare il livello. Allo stesso modo, Bitcoin ha faticato a superare il massimo da inizio anno di circa 45.000 dollari. Pertanto, sospetto che il prezzo del token Jasmy continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano alla resistenza chiave a $ 0,0080, lo swing più alto del 5 maggio, che è del 26% sopra il livello attuale.

