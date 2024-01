Meme Moguls: un meme con un potenziale 100x per catturare i trend di Internet

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e uno dei cambiamenti innegabili è la crescita degli asset ispirati ai meme. Dimentica i guadagni di Dogecoin ispirati da Elon Musk o l’eccitazione alimentata da Reddit sulle azioni AMC. Ogni giorno sul mercato si verificano innumerevoli trend dovuti a Internet. Meme Moguls ($MGLS) vuole creare utilità dai momenti ispirati ai meme e offrire rendimenti agli investitori. Esploriamo in dettaglio la piattaforma e il suo prossimo token, $MGLS, pubblicizzato per un guadagno di 100 volte all’inizio della prevendita.

Il primo mercato azionario e borsa valori supportati da un meme

Copy link to section

Meme Moguls è un progetto meme che unisce meme e asset tradizionali. La piattaforma nasce da una crescente domanda di asset ispirati ai meme. Le piattaforme esistenti hanno una portata limitata in termini di risorse offerte e tipo di informazioni offerte.

Meme Moguls mira a riunire gli appassionati di meme di tutti i tipi in un’unica piattaforma. Gli amanti dei meme esperti hanno la possibilità di mostrare le loro competenze e abilità. I nuovi appassionati di meme imparano dalle competenze dei loro colleghi esperti. Di conseguenza, si prevede che Meme Moguls sarà un ecosistema vivace per tutti gli appassionati di meme. Ciò sbloccherà valore per il token nativo e ne favorirà l’adozione.

Meme Moguls offre anche la possibilità di esplorare nuovi mondi e guadagnare. La piattaforma presenta Mogul Land, che imita i suoi colleghi che hanno precedentemente viaggiato nel mondo delle realtà virtuali. The Mogul Land sarà un mondo metaverso in cui gli utenti dell’ecosistema si connettono, minano e scommettono token. Gli utenti possono unirsi ai pool di liquidità e guadagnare premi, sbloccando infinite possibilità di reddito passivo.

Ispirare la prossima generazione di Moguls

Copy link to section

Pensa ai grandi nomi che hanno monopolizzato il mondo del business e degli investimenti per un po’, come Elon Musk di Tesla o il principale investitore azionario mondiale Warren Buffet. Meme Moguls è intenzionato a creare nuovi magnati che possano affiancarsi ai giganti. Come?

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La partecipazione all’ecosistema Meme Moguls è un’opportunità unica per diventare un magnate. Gli utenti ricevono token $MGLS e aumentano la propria ricchezza semplicemente partecipando alla piattaforma. Possono anche guadagnare NFT unici e privilegi speciali. Gli NFT sono piattaforme on-chain negoziabili come Opensea per ulteriori guadagni.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Si tratta anche di ispirare la prossima generazione di investitori attraverso informazioni esclusive. Pertanto, Meme Moguls fornirà dati di mercato preziosi e in tempo reale per il suo ecosistema. Gli utenti possono accedere ai dati sui cambiamenti del mercato, approfondimenti e tendenze utili per prendere decisioni commerciali migliori. Possono sfruttare le informazioni per affinare le loro strategie di selezione dei meme e imparare dai veri magnati. Cosa c’è di più?

Puoi essere il leader dei magnati semplicemente scalando la classifica della ricchezza. Per ottenere un tale riconoscimento, gli utenti competono con i colleghi dimostrando le proprie capacità di trading. Vengono ricompensati per il loro grado più alto, motivandoli ad accumulare ulteriori capacità e competenze.

Il token $MGLS è il prossimo cripto token 100x?

Copy link to section

Gli analisti sono ottimisti riguardo al token Meme Moguls, grazie alla sua proposta di valore unica e alla sua viralità. Dopotutto, è la prima piattaforma al mondo a catturare tutta l’immaginazione dell’era dei meme ispirata a Internet. Ciò consente a Meme Moguls di diventare popolare e aumentare di valore.

Dopo pochi giorni dall’inizio della prevendita, gli investitori hanno comprato token per un valore di 756.000 dollari. Come previsto, la popolarità immediata ha visto molti analisti paragonare Meme Moguls ai migliori meme come PEPE. Le previsioni dicono che Meme Moguls potrebbe guadagnare di più di oltre 100 volte il suo valore una volta elencato. I guadagni renderebbero Meme Moguls uno dei migliori investimenti del 2024.

Meme Moguls è fonte di ispirazione anche per i primi investitori. Il prezzo aumenta in ogni fase di prevendita e gli analisti si aspettano un guadagno del 1.000% al termine della prevendita. Con il token al prezzo interessante di 0,0023$, gli investitori potrebbero voler comprare il token nella Fase 2 per un investimento più redditizio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.