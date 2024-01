L’aumento delle vendite di Solana NFT aumenta Magic Eden mentre la domanda di Ethereum si raffredda

Il prezzo di Solana (SOL) ha registrato buoni risultati negli ultimi mesi poiché la domanda per il suo token e il suo ecosistema è aumentata. Martedì il token SOL è salito a un massimo di 126 dollari, molto più alto del minimo post-crollo di FTX di 8,32 dollari. Questo rally l’ha resa la quarta più grande criptovaluta al mondo dopo Bitcoin, Ethereum e Tether.

Aumento delle vendite di Solana NFT

L’azione dei prezzi di Solana ha coinciso con il notevole rialzo dei suoi token ecosistemici. Bonk, la sua più grande moneta meme, è aumentata di oltre il 7.000% dal suo punto più basso nel 2022. Allo stesso modo, anche altri token come Solend, Raydium e Orca hanno registrato un picco.

È cresciuta anche la quota di mercato di Solana in vari settori blockchain. Ad esempio, Orca e Raydium sono diventati alcuni dei maggiori attori nel settore degli scambi decentralizzati (DEX).

Nel frattempo, ci sono segnali che l’ecosistema NFT di Solana è in forte espansione. I dati compilati da CryptoSlam mostrano che il volume delle vendite negli ultimi 30 giorni è aumentato del 392% superando i 310 milioni di dollari.

Gli acquirenti totali di NFT Solana sono aumentati di oltre il 51% a oltre 73.780, mentre i venditori sono aumentati di oltre il 27% a oltre 68.700. Le transazioni totali sono salite a oltre 4,1 milioni.

Froganas è uno degli NFT Solana più performanti delle ultime settimane. Le sue vendite nelle ultime 24 ore sono aumentate di oltre il 132% arrivando a oltre 4,2 milioni di dollari. Gli altri NFT Solana popolari sono Open Solmap e Index One.

La performance NFT di Solana ha anche aiutato alcuni dei suoi mercati chiave. Magic Eden, uno dei più grandi mercati NFT nell’ecosistema, ha visto i suoi Unique Active Wallet (UAW) aumentare di oltre il 133% negli ultimi 30 giorni fino a oltre 225.000. Le transazioni sono salite a quasi 28 milioni.

Vendite NFT di Ethereum in calo

La situazione è diversa in Ethereum, che un tempo era un attore dominante nello spazio NFT. Il volume degli NFT di Ethereum è sceso di oltre il 3,3% negli ultimi 30 giorni arrivando a 375 milioni di dollari. Acquirenti e venditori sono aumentati rispettivamente del 16% e del 17%, mentre il totale delle transazioni è crollato di oltre il 45%.

Uno dei motivi principali per cui le vendite di Ethereum NFT sono crollate è il Bored Ape Yacht Club (BAYC), che un tempo era uno degli attori più dominanti del settore. Le vendite di BAYC sono diminuite di oltre il 47% negli ultimi 30 giorni, attestandosi a soli 23 milioni di dollari. Le transazioni sono crollate del 49% mentre anche acquirenti e venditori sono crollati.

Le vendite di Mutant Ape Yacht Club sono crollate del 20% negli ultimi 30 giorni arrivando a oltre 13,7 milioni di dollari, mentre le transazioni sono diminuite del 26%.

Bitcoin è diventato anche uno dei principali attori nello spazio NFT. Gli ordinali sono diventati iscrizioni popolari con oltre 1,7 miliardi di dollari di vendite totali quest’anno. Di conseguenza, il token ORDI è stato uno dei migliori nel settore.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.