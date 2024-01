I professionisti delle criptovalute forniscono la loro previsione del prezzo di Bitcoin (BTC) per il 2024

Il prezzo del Bitcoin (BTC) ha avuto una forte performance nel 2023, aumentando di oltre il 162%. Questa impennata lo ha reso l’asset principale con le migliori performance in quanto ha sovraperformato titoli come Nasdaq 100, Tesla, S&P 500 e oro.

La performance di Bitcoin è stata una delle più importanti da quando è arrivata quando la maggior parte degli investitori la stava cancellando in seguito al crollo di FTX nel 2022. È arrivata anche quando la Securities and Exchange Commission (SEC) ha adottato un approccio più conflittuale nei confronti delle normative crittografiche. Ha citato in giudizio Binance e Coinbase e recentemente si è accordata con il primo.

Pertanto, gli analisti ritengono che la resilienza e la sovraperformance storica di Bitcoin lo renderanno un asset cruciale in un portafoglio bilanciato. Ciò significa che gli investitori istituzionali inizieranno ad allocare fondi su Bitcoin come mezzo di diversificazione.

Bitcoin ha tre fattori chiave nel 2024, tra cui il dimezzamento del Bitcoin di aprile, i bassi tassi di interesse a livello globale e le approvazioni degli ETF spot sul Bitcoin. Ecco alcune previsioni sui prezzi Bitcoin da parte di alcuni dei principali analisti.

Natalie Brunell si aspetta un buon anno

Natalie Brunell, una cripto-giornalista che ospita un popolare podcast, è positiva riguardo a Bitcoin mentre ci avviciniamo al 2024. In un recente Tweet, ha affermato che Bitcoin è energia, migliore alternativa alle valute fiat ed è uno strumento per premiare l’eccellenza. È apparsa anche su Fox Business e ha sostenuto la causa di BTC e del motivo per cui si aspetta che continui a crescere nel 2024. Ha detto:

“Per la prima volta nella storia abbiamo una rete monetaria incorruttibile, globale, digitale, basata su regole, con assoluta scarsità e non sarà una questione se hai Bitcoin nel tuo portafoglio, sarà una questione di quanto.”.”

Previsione Bitcoin di Michael Saylor

Michael Saylor, il fondatore di MicroStrategy, è uno dei più grandi rialzisti di Bitcoin al mondo. Proprio mercoledì, la sua società ha annunciato di aver acquisito ulteriori monete per un valore di 650 milioni di dollari, portando il totale delle partecipazioni a quasi 6 miliardi di dollari.

Pertanto, come ci si aspetterebbe, Saylor è estremamente ottimista su Bitcoin mentre ci avviciniamo al 2024. Come Natalie, crede che BTC sia una delle più grandi innovazioni al mondo. Crede inoltre che un ETF spot su Bitcoin sarà il più grande asset finanziario negli oltre 30 anni in cui è stato introdotto l’ETF SPY.

“Credo che un ETF spot sul Bitcoin sarà un importante catalizzatore seguito dall’halving ad aprile. Il dimezzamento ridurrà i Bitcoin immessi sul mercato da 900 a 450 al giorno. Ci aspettiamo che il 2024 sia un’importante corsa al rialzo per Bitcoin.”

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

Larry Fink

Larry Fink è l’uomo più potente di Wall Street grazie alla sua società da 9,4 trilioni di dollari. Oggi Blackrock possiede la maggior parte delle aziende che conosci, tra cui Apple, Microsoft e Nvidia. Pertanto, è stato piuttosto sorprendente per Fink, un tradizionalista, abbracciare Bitcoin nel 2023.

Blackrock ha già presentato domanda per un ETF Bitcoin spot dopo aver visto una forte domanda da parte dei suoi clienti istituzionali. Sebbene Larry Fink non abbia fornito le sue previsioni sul prezzo del Bitcoin per il 2024, è piuttosto ottimista. Considera le seguenti dichiarazioni fatte nel 2023.

You know how "Blackrock owns everything?"



Here's what the CEO, Larry Fink, has to say about #Bitcoin :



– "We see Bitcoin as a way to protect yourself from the global debasement of fiat currencies."

– "We see Bitcoin as a digital gold."

– "Bitcoin didn't run up because of… — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) December 28, 2023

Previsioni standard Chartered Bitcoin

La Standard Chartered, la gigantesca banca britannica, è diventata una delle più ottimiste del settore. In un rapporto dell’inizio di quest’anno, la banca ha osservato che il rally del Bitcoin aveva più spazio per svilupparsi. In una nota recente, la banca ha ribadito che Bitcoin è sulla buona strada per raggiungere i 100.000 dollari nel 2024. Se ciò accade, significa che la moneta sarà più che raddoppiata rispetto al livello attuale. Il rapporto aggiungeva:

“Riteniamo che diversi ETF spot verranno ora approvati nel primo trimestre del 2024 sia per BTC che per ETH, aprendo la strada agli investimenti istituzionali. Il dominio di BTC rimane intatto: la sua quota della capitalizzazione di mercato complessiva delle risorse digitali è aumentata al 50% dal 45% di aprile.”

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.