Questa settimana le criptovalute sono state relativamente contrastanti in un contesto di bassi volumi durante le vacanze di Natale. Bitcoin è rimasto stabile sopra i 42.000 dollari, mentre Solana e i suoi token dell’ecosistema hanno ripreso fiato. Nel complesso, la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è balzata a oltre 1,7 trilioni di dollari.

Le prossime settimane saranno importanti poiché inizierà l’effetto gennaio. Questa è una situazione in cui le attività finanziarie come le azioni e le criptovalute si riprendono all’inizio dell’anno. Esiste anche la probabilità che la Securities and Exchange Commission (SEC) approvi un ETF spot su Bitcoin.

In questo articolo esamineremo alcune delle criptovalute più in movimento come Shiba Memu, Bitcoin SV e BNB.

Previsioni per Shiba Memu

Shiba Memu, una delle criptovalute in pre-lancio con le migliori prestazioni, sarà sotto i riflettori al termine del periodo di prevendita. È stato un periodo di successo poiché gli sviluppatori hanno raccolto oltre 4,9 milioni di dollari negli ultimi mesi. Con la conclusione della prevendita, è probabile che raggiungano l’obiettivo di 5 milioni di dollari.

Shiba Memu è una criptovaluta che mira a diventare la prossima grande novità nel settore delle meme coin. Cerca di raggiungere questo obiettivo grazie alla sua natura intermedia tra le industrie delle meme coin in rapida crescita e dell’intelligenza artificiale (IA).

Sebbene la maggior parte delle grandi monete come Bitcoin ed Ethereum siano aumentate nel 2023, sono state battute dalla maggior parte delle meme coin. Oggi, i token meme come Pepe, Bonk e Grok hanno una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 1 miliardo di dollari. Nel frattempo, questi token, la maggior parte dei quali non hanno alcuna utilità, hanno creato molti milionari.

Il settore dell’intelligenza artificiale (IA), d’altra parte, ha cambiato il mondo, con piattaforme come ChatGPT, Grok e Anthropic che guadagnano milioni di dollari al mese. OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha un valore di oltre 100 miliardi di dollari.

Shiba Memu utilizzerà funzionalità dell’intelligenza artificiale come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’analisi del sentiment e il riconoscimento delle immagini per creare interessanti materiali di marketing per aumentare la sua popolarità tra i fan delle criptovalute.

È difficile fare una previsione del prezzo di Shiba Memu ora che il token non è stato ancora lanciato. Tuttavia, il suo lancio coinciderà con numerosi fattori positivi come il calo dell’inflazione, i tagli dei tassi di interesse, l’approvazione dell’ETF Bitcoin e l’halving di Bitcoin. Ciò significa che potrebbe unirsi al rally delle criptovalute in corso. Puoi comprare il token Shiba Memu qui.

Previsione del prezzo di Bitcoin SV

Mercoledì il prezzo di Bitcoin SV (BSV) è aumentato improvvisamente, anche se BTC è rimasto sotto pressione. È salito al massimo plurimese di 69,62 dollari, che era del 280% al di sopra del suo punto più basso nel 2022. Mentre saliva, la moneta è balzata sopra i livelli di supporto chiave di 55,36 dollari e 58,70 dollari, le oscillazioni più alte del 9 novembre e del 21 ottobre.

Bitcoin SV si è mosso al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, il che è un segnale rialzista. Pertanto, sospetto che nei prossimi giorni la moneta formerà un pattern a bandiera o a pennant rialzista. Ha già formato un polo di questo modello.

Se ciò accadesse, la moneta avrà un breakout rialzista poiché i tori prenderanno di mira il punto di resistenza chiave a 80$.

Previsioni sui prezzi di BNB

Negli ultimi giorni anche il prezzo di BNB ha registrato un breakout rialzista. È aumentato per due giorni consecutivi e si è spostato al punto più alto dal 29 maggio. La moneta ha trasformato il livello di resistenza chiave a 271,90 dollari in un livello di supporto.

Il prezzo di BNB ha formato uno schema a croce d’oro, che è un segno rialzista. Questo modello si forma quando si incrociano le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al punto di ipercomprato estremo a 80.

Pertanto, la moneta probabilmente si ritirerà e probabilmente testerà nuovamente il supporto a 271 dollari. BNB si riprenderà e testerà nuovamente la resistenza a 350 dollari, il punto più alto di aprile.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.