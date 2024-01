La SEC potrebbe notificare la sua approvazione agli emittenti degli ETF Bitcoin già la prossima settimana: Reuters

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti potrebbe notificare ai richiedenti dell’ETF Bitcoin spot l’approvazione del regolatore alle loro proposte già martedì della prossima settimana, ha affermato Reuters in un rapporto di sabato 30 dicembre.

Mancherebbero solo pochi giorni alla scadenza prevista del 10 gennaio 2024, entro la quale la SEC dovrà rilasciare una decisione sulla domanda di ARK Invest e 21Shares.

Le aziende presentano le modifiche finali prima dell’approvazione spot dell’ETF Bitcoin

I rapporti di oggi arrivano appena un giorno dopo che BlackRock, ARK Invest e 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton e VanEck hanno tutti presentato le modifiche finali ai loro documenti S-1. La SEC aveva fissato venerdì come termine ultimo per i richiedenti la presentazione delle revisioni finali che delineano dettagli come commissioni e “partecipanti autorizzati” (AP).

BlackRock ha nominato JPMorgan e Jane Street come partecipanti autorizzati, mentre Fidelity e WisdomTree hanno indicato Jane Street come broker designato per i loro ETF. Invesco ha scelto Virtu e JPMorgan.

In termini di commissioni, Invesco Galaxy ha indicato una commissione pari a zero per sei mesi e i primi 5 miliardi di dollari del suo ETF Bitcoin. Tuttavia, la commissione per lo sponsor è fissata allo 0,59%, mentre quella di Fidelity è notevolmente inferiore allo 0,39%.

Un altro dettaglio chiave era presente nell’S-1 modificato di Bitwise, in cui si affermava che un’entità senza nome avrebbe seminato il suo Bitcoin ETF (BITB) con 200 dollari, molto più dei 10 milioni di dollari di BlackRock.

Per quanto riguarda i dettagli sui “partecipanti autorizzati”, che si riferiscono essenzialmente a una società consolidata selezionata per indirizzare il flusso di fondi per l’ETF, una cosa è emersa: JPMorgan.

La banca è il principale partecipante designato non solo per l’ETF Bitcoin di BlackRock, ma anche per altri richiedenti. Tuttavia, la posizione del CEO di JPMorgan Jamie Dimon su Bitcoin e criptovalute riguarda il modo in cui questa classe di asset è destinata ai criminali. Solo pochi fa, il capo di JPMorgan ha detto che avrebbe “chiuso” le criptovalute se fosse stato al governo.

Ha detto ai legislatori durante un’audizione al Senato all’inizio di questo mese:

“Sono sempre stato profondamente contrario alle criptovalute, ai Bitcoin, ecc…. è vero che il caso d’uso riguarda i criminali, i trafficanti di droga, il riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale. Questo è l’uso,”

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.