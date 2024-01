Shiba Inu (SHIB) sta facendo scalpore con il suo tasso di burning SHIB e l’impressionante aumento dei prezzi del 28,30% nell’ultimo mese. Sebbene gli effetti della velocità di combustione non siano ancora molti, almeno la meme coin ha alcuni vantaggi da mostrare.

Nel frattempo, un nuovo giocatore, una nuova meme coin, Meme Moguls, sta guadagnando slancio sul mercato come alternativa al fenomeno Shiba Inu.

Aumento della velocità di burning di Shiba Inu

Shiba Inu, riconosciuta come una delle monete meme più importanti nello spazio delle criptovalute, ha registrato un notevole aumento del 28,30% del suo prezzo nell’ultimo mese. Nonostante un recente calo dello 0,56% nelle ultime 24 ore, la resilienza di Shiba Inu con un aumento del 30% nell’ultimo anno ha attirato l’attenzione degli appassionati di criptovalute a livello globale.

Grafico dei prezzi di Shiba Inu

Questa impennata è accompagnata da uno sviluppo affascinante: il tasso di burning dello SHIB è salito alle stelle di un sorprendente 2752,41%. La bruciatura di 410.698 trilioni dall’inizio dell’incendio ha alimentato la curiosità tra i trader e gli investitori. Notevoli transazioni di burn da indirizzi individuali, insieme all’integrazione di Shibarium, una soluzione di livello 2 costruita su Ethereum, hanno contribuito all’evoluzione dell’utilità di Shiba Inu oltre le sue origini di monete meme.

La traiettoria complessiva di Shiba Inu rimane positiva dopo che l’integrazione di Shibarium ha ampliato l’utilità di Shiba Inu, facilitando NFT, applicazioni metaverse e giochi. Shibarium elabora oltre 7,8 milioni di transazioni al giorno, vantando 1,3 milioni di indirizzi di portafoglio univoci.

Meme Moguls: un’alternativa emergente alle meme coin

Nel corso dello straordinario viaggio di Shiba Inu, un nuovo contendente è entrato nell’arena delle criptovalute: Meme Moguls. Presentatosi come alternativa a Shiba Inu, Meme Moguls sta guadagnando slancio man mano che la sua prevendita aumenta.

Cos’è Meme Moguls?

Meme Moguls è pronto a diventare il primo mercato azionario e borsa valori al mondo supportato dai meme, offrendo agli utenti un’opportunità unica di interagire con asset ispirate ai meme.

La piattaforma introduce un accattivante gioco “play-to-earn” che immerge i giocatori nel fantastico mondo del trading sul mercato dei meme. Consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare risorse di meme, in modo simile al tradizionale scambio di azioni e criptovalute.

Con una strategia di prevendita progettata per creare 100 milionari entro i primi 3 mesi dal lancio, Meme Moguls mira a diventare il prossimo token 100x, simile alle storie di successo di Pepe, Shiba Inu o Dogecoin.

Per attirare i partecipanti, Meme Moguls offre premi esclusivi, una vivace community per il coinvolgimento e NFT unici guadagnati attraverso i risultati di gioco. Le fasi di prevendita dei token MGLS in corso prevedono anche un giveaway di 10.000$ per l’utente più attivo su Twitter alla fine di ogni fase e un aumento di prezzo all’inizio di ogni fase.

Al momento della stesura di questo articolo, la prevendita era alla terza fase e aveva già raccolto 1.155.658$. Una MGLS costava 0,0025$. Potete partecipare alla prevendita visitando il loro sito ufficiale.

Conclusione

Mentre Shiba Inu continua la sua traiettoria ascendente e Meme Moguls emerge come una formidabile alternativa nel panorama delle criptovalute memecoin, il prossimo anno potrebbe rivelarsi dinamico per gli asset basati sui meme.

Ma indipendentemente dalla scelta della moneta meme, gli investitori dovrebbero rimanere vigili a causa della natura estremamente volatile del mercato delle criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.