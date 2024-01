Gli investitori in Bitcoin hanno concluso il 2023 con una nota felice e il nuovo anno sarà probabilmente altrettanto gentile con loro, secondo Mark Mobius, il fondatore di Mobius Capital Partners.

Mobius vede Bitcoin a 60.000 dollari nel 2024

Mobius prevede che la criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato raggiungerà i 60.000 dollari nel 2024, il che suggerisce un rialzo di oltre il 40% da qui. Vale la pena ricordare che il gestore del fondo è stato preciso nell’avvertire di un forte calo del Bitcoin a 20.000 dollari nel 2022.

Parlando di recente con i membri della CNBC, ha convenuto che non vi era “alcun fondamento logico per tale previsione” di per sé, tranne che la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti sembra ora più che propensa ad approvare un ETF su BTC nel breve termine..

Molti credono che l’ETF su Bitcoin aumenterà in modo significativo l’interesse istituzionale per la criptovaluta che in genere tende a tradursi in un apprezzamento dei prezzi.

A condizione che Mobius si riveli di nuovo vero con la sua previsione Bitcoin, è concepibile che anche altre criptovalute, comprese quelle lanciate di recente come Shiba Memu, ne trarranno vantaggio poiché BTC è un indicatore del mercato delle criptovalute.

Shiba Memu è alimentato da una meme coin nativa

Shiba Memu ti consente di beneficiare della forza nello spazio delle criptovalute, offrendoti allo stesso tempo esposizione al mercato dell’intelligenza artificiale che al momento sta ricevendo una notevole attenzione.

Esploriamo prima l’aspetto cripto di Shiba Memu.

Shiba Memu è alimentato da una meme coin nativa che si chiama “SHMU”. Sebbene l’investimento in meme coin possa comportare dei rischi, bisogna anche ricordare che si tratta di un mercato cresciuto dalle ceneri nel 2020 per raggiungere una valutazione di oltre 20 miliardi di dollari entro la fine del 2022.

SHMU ha recentemente concluso la sua prevendita che ha raccolto un totale di oltre 4,9 milioni di dollari. Ora si prevede che verrà “quotato presto” secondo il suo sito web, e storicamente la quotazione di una criptò moneta tende a sbloccare un rally.

In che modo Shiba Memu (SHMU) sfrutta l’intelligenza artificiale?

Ora diamo un’occhiata al lato dell’intelligenza artificiale di Shiba Memu.

Secondo il white paper pubblicato sul suo sito web, la piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale non solo per creare contenuti promozionali, ma anche per diffonderli su Internet. Quindi, puoi pensare a Shiba Memu essenzialmente come a una powerhouse di marketing.

In effetti, il suo white paper afferma che Shiba Memu è efficiente quanto 100 agenzie di marketing messe insieme.

Ancora più importante, non è che sia già troppo tardi per quanto riguarda gli investimenti nell’intelligenza artificiale. Statista prevede che questo mercato crescerà di circa dieci volte da qui alla fine di questo decennio. E puoi sfruttare quella rapida crescita con una posizione nella moneta meme nativa SHMU.

SHMU potrebbe beneficiare anche di altri fattori positivi

Ci sono alcuni fattori favorevoli oltre a un ETF Spot su Bitcoin che potrebbero aiutare lo spazio delle criptovalute, inclusa Shiba Memu quest’anno.

Per cominciare, si prevede che la Federal Reserve americana taglierà i tassi nel 2024, il che tende a suscitare maggiore interesse per gli asset a rischio come azioni e criptovalute. Gli investitori con la FOMC hanno recentemente segnalato tre tagli dei tassi quest’anno, come riportato qui da Invezz.

Inoltre, è previsto il dimezzamento dei bitcoin per l’aprile del 2024. In quel momento l’offerta totale di BTC si dimezzerà e si tradurrà in un aumento significativo del prezzo per moneta.

Tieni presente che altri esperti prevedono addirittura un rally molto più aggressivo del Bitcoin quest’anno. CoinFund, un capitale di rischio, ad esempio, vede la più grande criptovaluta del mondo raggiungere mezzo milione di dollari nel 2024.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.