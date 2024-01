Bitcoin (BTC) ha guadagnato oltre il 7% il 1° gennaio, superando la regione del valore di 45.000$. Matrixport prevede un aumento del Bitcoin fino a 50.000$ questo mese, citando la potenziale approvazione spot dell’ETF intorno al 10 gennaio.

Nel frattempo, una nuova criptovaluta meme, Memeinator (MMTR), sembra sovraperformare il mercato delle altcoin dopo essere emersa tra le migliori ICO del 2023.

Bitcoin punta a 50mila dollari

L’ultimo rapporto di Matrixport mostra che BTC ha mantenuto un tasso di finanziamento elevato, confermando le prospettive rialziste degli investitori in attesa dell’approvazione dell’ETF su Bitcoin. Inoltre, una stagione alternativa potrebbe essere imminente poiché l’indicatore di dominanza di BTC è crollato al 50,3%.

Gli attuali aumenti dei prezzi indicano un minor numero di venditori poiché il conio di Tether rimane dormiente. Il tasso di finanziamento si attesta al massimo del +66%. Ciò dimostra che i long hanno pagato i short con un tasso annuo del 66% per mantenere le loro posizioni.

Fonte – Matrixport

La compressione del mercato dei futures e del mercato spot probabilmente spingerà Bitcoin oltre l’area di valore di 50.000 dollari entro gennaio 2024. Alcuni si aspettano che l’asset principale raggiunga questo obiettivo entro la fine di gennaio.

Sviluppi positivi come l’approvazione dell’ETF su BTC, l’halving dell’aprile 2024 e il miglioramento dell’economia globale hanno posto le basi per rally significativi per Bitcoin. Ciò vedrebbe esplodere le altcoin e MMTR è tra gli asset pronti per notevoli movimenti di prezzo.

Memeinator: il miglior progetto ICO del 2023

Memeinator è una meme coin appena lanciata e il suo successo in prevendita la posiziona tra le alternative che saliranno alle stelle nella prossima corsa al rialzo. Mentre le criptovalute a tema canino incontrano critiche a causa della mancanza di utilità e di un marketing poco interessante, MMTR vuole eliminare i meme scadenti poiché prende di mira la capitalizzazione di mercato di miliardi di dollari.

Memeinator è emerso come il principale ICO dei progetti nel 2023, unendosi al 2024 come tra gli asset di criptovaluta più promettenti.

Previsioni per MMTR

Memeinator si afferma come un progetto dominante nel mondo delle criptovalute e il suo successo durante la prevendita lo testimonia. La combinazione di intelligenza artificiale e blockchain vedrà probabilmente l’esplosione del token MMTR a livelli record.

Considerando il suo impressionante status di ICO, Memeinator probabilmente avrà successo. Un rally di mercato su vasta scala e gli obiettivi finali del progetto (ripulire il settore delle monete meme per le generazioni future e raggiungere 1 miliardo di dollari di capitalizzazione di mercato) significano un percorso agevole affinché il prezzo MMTR raggiunga 1 dollaro.

Puoi trovare maggiori informazioni su Memeinator sul suo sito ufficiale.