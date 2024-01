Cramer dice che “Bitcoin non può essere ucciso”: cosa potrebbe significare per Pullix?

Bitcoin ha avuto un 2023 straordinario e sembra ben posizionato per avere un forte 2024, considerando che si prevede che la SEC approverà presto un ETF Spot Bitcoin.

Il punto di vista di Jim Cramer su Bitcoin

Infatti, il famoso investitore Jim Cramer ha recentemente affermato nel programma “Squawk on the Street” della CNBC che “Bitcoin non può essere ucciso”.

È stato molto elogiato per il “notevole ritorno” che la più grande criptovaluta del mondo per capitalizzazione di mercato ha realizzato nell’anno appena concluso. Sono passati circa 12 mesi da quando ha detto “Non toccherei le criptovalute nemmeno in un milione di anni”.

Cramer ha cambiato idea riguardo a Bitcoin principalmente perché un ETF Spot ora sembra una questione di “quando” e non “se”. Una volta approvato, un simile fondo quotato in borsa susciterà probabilmente un massiccio interesse istituzionale verso BTC, permettendogli così di fare il prossimo passo avanti.

Ma il Bitcoin si rialzerà in una sorta di vuoto? Non è probabile. Perché? Perché è una criptovaluta bellwether. I suoi venti favorevoli tendono a riflettersi anche su altre criptovalute. Uno di questi nomi che potrebbe beneficiare di questo effetto a cascata è Pullix.

Pullix è un cripto exchange ibrido

Il team dietro Pullix ha deciso di risolvere il problema di liquidità che potresti riscontrare comunemente in un exchange DeFi.

Hanno combinato gli aspetti positivi di un exchange centralizzato con gli aspetti positivi di un exchange decentralizzato per creare un cripto exchange di criptovalute ibrido chiamato Pullix.

La cosa ancora più interessante di Pullix è che non è solo un altro dei comuni exchange di criptovalute. In realtà ha un proprio token nativo denominato “PLX”. Quindi, puoi pensare a Pullix essenzialmente come a un investimento probabilmente adatto a sfruttare la forza prevista nel settore delle criptovalute nel 2024.

PLX ha attualmente un prezzo di 0,07$ nella prevendita in corso. Puoi scoprire come investire su di esso in pochi semplici passaggi sul suo sito web a questo link.

Detenere PLX potrebbe significare avere un reddito passivo

“PLX” è unico in quanto è la prima criptovaluta “trade-to-earn”. Quindi, Pullix stesso è un exchange ibrido. E puoi guadagnare una ricompensa per aver fatto trading su di esso.

Per rendere le cose ancora più redditizie per i suoi utenti, Pullix condivide anche una parte delle sue entrate con coloro che detengono il suo token nativo. Parliamo di un nuovo entusiasmante mezzo di reddito passivo fisso.

Pullix ha raccolto finora più di 2,7 milioni di dollari dalla prevendita. Ciò significa che l’idea di un cripto exchange ibrido, del modello trade-to-earn e di tutto ciò che il token PLX ha da offrire viene accolta con favore dalla cripto community.

Questo in genere tende ad essere un segno rivelatore di un cripto token che ha il potenziale per apprezzarsi in modo significativo in termini di prezzo in futuro. Sei interessato a saperne di più su Pullix e sul token PLX? Clicca qui per visitare il sito web del progetto.

Pullix (PLX) è impegnato nella sicurezza

Pullix sta andando bene in prevendita anche perché l’exchange ibrido punta particolarmente sulla sicurezza. Ti offre gli stessi punti di forza di un exchange centralizzato, ma anche la custodia dei tuoi asset rimane nelle tue mani.

Anche il token PLX può essere un ottimo investimento perché ha un prezzo di 0,07$ al momento della scrittura di questo articolo. Pertanto, un potenziale investitore non dovrebbe necessariamente spendere una fortuna per ottenere un’esposizione ad esso. Tieni presente che il prossimo aumento del prezzo del token Pullix è previsto tra 11 giorni, come indicato sul sito web.

E poi, ovviamente, ci sono una serie di altri fattori positivi che dovrebbero far brillare il settore delle criptovalute nel 2024. Questi includono il passaggio della banca centrale statunitense al taglio dei tassi di interesse e il dimezzamento dell’offerta totale di Bitcoin.

Tutto ciò potrebbe anche avvantaggiare il token PLX considerando che è essenzialmente una criptovaluta. Puoi approfondire l’argomento su Pullix e sul token PLX zclic qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.