Celsius suscita segnali contrastanti mentre annuncia l’intenzione di rimuovere ETH da 468 dollari

Il finanziatore di criptovalute Celsius vuole sbloccare le sue partecipazioni in Ether per far fronte ai costi del suo piano di ristrutturazione. La società di criptovaluta in difficoltà afferma che i fondi raccolti verranno utilizzati per pagare i suoi creditori.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

La mossa di Celsius arriva dopo che il tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York ha approvato il suo piano di ristrutturazione a novembre. Il piano prevedeva la creazione di una nuova entità focalizzata sul mining e sullo staking.

Celsius ha dichiarato bancarotta nel luglio 2022 al culmine del tumulto delle criptovalute, in un anno che ha visto il suo peer Voyager Digital percorrere un percorso simile. Anche l’exchange di criptovalute FTX è crollato, con i fondi degli investitori intrappolati.

Controlla quasi un terzo degli ETH nella coda di prelievo dello staking

La mossa di Celsius è significativa per la seconda criptovaluta più grande del mondo. I dati della società di analisi blockchain Nansen mostrano che Celsius controlla 206.300 ETH, ovvero quasi un terzo degli ETH, nella coda di prelievo dello staking. L’ETH ha un valore di circa 468 milioni di dollari. Negli ultimi sette giorni l’azienda ha già inviato oltre 30.000 ETH a Fireblocks per la custodia delle criptovalute.

Di conseguenza, l’unstaking di Ether ha sollevato perplessità sul potenziale dumping di token sui mercati, influenzando potenzialmente il prezzo della criptovaluta. Tuttavia, alcuni credono che in realtà ciò stabilisca per ETH una traiettoria positiva nelle prossime settimane. L’utente X WazzCrypto ha condiviso le sue opinioni con i suoi oltre 6.500 follower, sottolineando che l’uscita di Celsius dall’ETH in staking solleva un enorme fardello sul token.

Sebbene al momento di questa pubblicazione il prezzo di ETH fosse leggermente cambiato, i premi dello staking di Celsius sono stati uno dei fattori associati al sentiment negativo su ETH negli ultimi mesi. Pertanto, l’annullamento dei token potrebbe sollevare l’umore su ETH e allentare la recente pressione di vendita.

