Il 2022 è stato un anno disastroso per il settore delle criptovalute poiché scandali e crolli hanno provocato un aumento significativo dei deflussi. Ma poi è arrivato il 2023 e con esso l’interesse per le criptovalute.

E ora il 2024 sembra ben posizionato per un altro anno forte, soprattutto perché si prevede che la Securities & Exchange Commission approverà presto un ETF Spot su Bitcoin che susciterà l’interesse istituzionale nel settore delle criptovalute.

Sfortunatamente, però, a circa 45.000$, Bitcoin potrebbe non essere un investimento adatto agli investitori interessati alle criptovalute.

Per tali investitori, ci sono tre meme Coin – ApeMax, CorgiAI e Memeinator – con un potenziale di rally nel 2024. Esploriamo ciascuna di queste individualmente.

ApeMax

ApeMax è la prima criptovaluta Boost-to-Earn al mondo. Questo modello di staking unico consente ai detentori di guadagnare premi per “potenziare” (boost) qualunque entità preferiscano.

L’accesso ad ApeMax è immediato una volta comprata la meme coin. David Kemmerer, amministratore delegato di CoinLedger afferma che:

Con il sistema più gamificato di ApeMax, penso che questa sia una moneta che attirerà l’attenzione, e quindi valore, nel 2024.

ApeMax è attualmente in prevendita e finora ha raccolto quasi 1,8 milioni di dollari, suggerendo una forte domanda. La cosa più interessante di questa meme Coin è che il suo prezzo aumenta una volta ogni 24 ore, il prossimo aumento è previsto tra circa 18 ore da adesso.

CorgiAI

CorgiAI è una piattaforma che ti offre esposizione alla rapida crescita delle meme Coin e dell’intelligenza artificiale.

Il progetto sfrutta l’intelligenza artificiale per sviluppare un generatore di meme. La sua comunità decentralizzata utilizza l’omonimo token nativo come mezzo di scambio.

CorgiAI ha registrato un livello record nell’ultima settimana di dicembre, ma da allora si è ritirato, il che potrebbe aver creato un’opportunità per investire in questa criptovaluta. CorgiAI ha una capitalizzazione di mercato di quasi 600 milioni di dollari al momento della scrittura.

Tieni presente che Statista prevede che l’intelligenza artificiale crescerà di dieci volte come mercato da qui alla fine del 2030. Questo è il tipo di crescita che puoi sfruttare con CorgiAI.

Proprio come CorgiAI, Memeinator è un’altra moneta lanciata di recente per sfruttare la rapida crescita dell’intelligenza artificiale.

Memeinator

Memeinator afferma che la sua missione è dominare in maniera totale lo spazio dei meme. E come intende farlo? Utilizza l’intelligenza artificiale per cercare monete deboli su Internet ed eliminarle per rendere le monete meme più sicure e più attraenti per gli investitori seri.

Nel giro di pochi mesi, la prevendita di Memeinator ha raccolto quasi 3 milioni di dollari, il che suggerisce che la sua missione sta avendo una buona risonanza con la comunità degli investitori. MMTR entrerà in funzione su importanti scambi di criptovalute dopo la prevendita che in genere tende a comportare un apprezzamento del prezzo.

E poi ci sono altri venti favorevoli che potrebbero aiutare a sbloccare la fase successiva. Questi includono il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense circa tre volte nel 2024, come segnalato di recente dai membri del Federal Open Market Committee, come riportato qui da Invezz.

Ti interessa scoprire di più su Memeinator e investire nella moneta MMTR in pochi semplici passaggi? Visita il sito a questo link.

Conclusioni

Le meme coin possono essere un investimento rischioso, soprattutto considerando la loro storia di truffe e frodi.

Ma vale la pena considerare anche l’altro lato della medaglia. Sapevi che prima della pandemia le monete meme valevano appena abbastanza per essere definite un mercato, ma alla fine del 2022 era un mercato del valore di 20 miliardi di dollari?

Questa è una traiettoria di crescita aggressiva a cui puoi prendere parte e da cui puoi trarre vantaggio se scegli di investire in ApeMax, CorgiAI o Memeinator come detto in precedenza.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.