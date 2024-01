Mercari giapponese consentirà gli acquisti in-app utilizzando Bitcoin

Il colosso giapponese dell’e-commerce Mercari consentirà agli utenti della sua piattaforma di acquistare i prodotti elencati in-app utilizzando Bitcoin (BTC). Rapporti locali indicano che le transazioni Bitcoin avverranno tramite Melcoin, la controllata di Mercari, a partire da giugno.

Mercari mostrerà i prezzi degli articoli in yen giapponesi, ma gli acquirenti potranno pagarli utilizzando Bitcoin. Al contrario, i Bitcoin verranno convertiti in fiat attraverso il partner di scambio cripto, consentendo ai venditori e ai venditori sull’app del mercatino delle pulci di ricevere pagamenti nella valuta locale.

La recente mossa consolida Mercari come azienda orientata alle criptovalute. La piattaforma dispone di un servizio di trading di criptovalute che consente ai suoi utenti di vendere Bitcoin utilizzando i proventi delle vendite. Gli utenti possono anche scambiare i punti guadagnati dal suo programma fedeltà con la criptovaluta.

Pagamenti resi disponibili a 22 milioni di utenti mensili

Mercari è considerato uno dei più grandi mercati online consumer-to-consumer in Giappone. Il mercato decennale vanta oltre 22 milioni di utenti mensili. L’adozione dei pagamenti Bitcoin consolida l’adozione delle criptovalute in Giappone, anche se il paese asiatico si fa apprezzare come giurisdizione pro-cripto.

Il partito al governo giapponese ha perseguito sempre più un percorso normativo per sfruttare il Web 3.0 e svolgere un ruolo nel settore delle criptovalute. Nel giugno 2022 è stata approvata una legge che riconosce le stablecoin come forma di moneta. Il quadro normativo del Giappone richiede inoltre che gli scambi separino i clienti dalle attività di scambio. Questo elaborato quadro normativo ha visto gli utenti giapponesi recuperare i propri soldi in seguito al crollo di FTX alla fine del 2022.

Ultimamente, il Giappone ha adottato un approccio indulgente nei confronti della tassazione delle criptovalute dopo aver posto fine alla controversa tassa sugli utili non realizzati. Il cambiamento di politica, che entrerà in vigore dal 1 aprile 2024, vedrà le entità tassate solo quando vendono le loro partecipazioni in criptovalute. La mossa alleggerisce il carico fiscale e rende attraenti gli investimenti in criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.