Binance e altri 9 scambi bloccati dall’app store di Apple in India

Dieci scambi di criptovalute, tra cui Binance e KuCoin, sono stati bloccati dall’app store di Apple in India. Il Ministero delle Finanze indiano ne ha ordinato la rimozione per inadempienza.

La rimozione avviene settimane dopo che la Financial Intelligence Unit (FIU) del Ministero delle Finanze indiano ha accusato gli scambi di operare illegalmente nel paese. L’agenzia ha inoltre accusato gli scambi di non aver rispettato le norme antiriciclaggio.

La UIF ha notificato gli scambi il 28 dicembre 2023 e ha chiesto al Ministero dell’Elettronica e dell’Informazione di bloccarli. Secondo la FIU, gli scambi che operano in India dovrebbero essere registrati come entità segnalanti e presentare documentazione presso il dipartimento delle imposte sul reddito.

Altri scambi presi di mira sono Bitget, Huobi, Gate.io, OKX, Kraken e MEXC. Il blocco delle applicazioni di scambio significa che non saranno più disponibili per i nuovi utenti indiani.

Move cerca di aumentare il rispetto delle leggi indiane

La decisione dell’India arriva proprio mentre il Paese intensifica la regolamentazione delle criptovalute e si concentra sulla conformità degli scambi, compresa l’eliminazione dell’evasione fiscale. La mossa arriva quando i trader di criptovalute indiani hanno spostato i loro investimenti sugli scambi offshore dopo che il paese ha imposto tasse sui redditi delle risorse digitali nel 2022.

Secondo la legge, gli indiani sono tenuti a pagare una tassa del 30% sulle partecipazioni e sui trasferimenti di criptovalute. I trader sono inoltre soggetti a un’imposta alla fonte dell’1% per ogni operazione di criptovaluta effettuata.

La mossa rivolta agli scambi offshore mira a livellare il campo di gioco anche se l’India continua a spingere per una collaborazione globale nella regolamentazione del settore delle criptovalute. Al contrario, sebbene le borse locali indiane abbiano dovuto far fronte a requisiti rigorosi, comprese le procedure KYC, le piattaforme straniere hanno operato al di fuori dello stesso controllo.

In seguito alla decisione dell’India, Binance South Asia si è rivolta a X per rassicurare che i suoi utenti esistenti non saranno colpiti. Binance ha affermato che sta lavorando per conformarsi alle normative locali, promettendo di collaborare con i regolatori per risolvere la situazione.

We are aware of new changes that have been introduced regarding crypto exchanges on the iOS App Store in India, impacting the Binance App.



The ongoing situation is not unique to #Binance and we remain committed to complying with local regulations and maintaining dialogue with… — Binance South Asia (@BinanceDesi) January 10, 2024

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.