Gli investitori passano a questa altcoin mentre Avalanche (AVAX) perde slancio

Il mercato delle criptovalute rimane bilaterale in mezzo alla mania degli exchange-traded fund Bitcoin. Mentre aziende del calibro di Avalanche (AVAX) perdono carburante per spingere verso ulteriori rialzi, la nuova stella Everlodge ($ELDG) sembra pronta a dominare il mondo NFT con il suo mercato immobiliare avanzato.

L’attività dell’ecosistema di Avalanche

Copy link to section

Avalanche ha chiuso il 2023 in modo positivo, a seguito dell’aumento delle attività dell’ecosistema. Hyperspace AVAX ha lanciato vari incentivi e airdrop per attirare partecipanti verso il mercato dei token non fungibili di Avalanche a novembre.

Ciò ha innescato ottimismo all’interno della comunità cripto, spingendo il prezzo dell’alt dai 21,77 dollari del 16 novembre al massimo del 3 gennaio di 36,80 dollari, traducendosi in un balzo di oltre il 69%.

Durante la scrittura di questo articolo l’altcoin veniva scambiata in posizione ribassista a 34,24$, in calo del 4,50% nell’ultimo giorno. Inoltre, il Relative Strength Index su 24 ore mostra che Avalanche presenta condizioni di ipercomprato, il che rende difficile l’acquisto dell’altcoin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Il prezzo di AVAX potrebbe scendere verso il valore di 30$. Tuttavia, gli aggiornamenti positivi dell’ETF metteranno il token in recovery mode.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Everlodge prospera mentre la tokenizzazione degli RWA attira l’attenzione

Copy link to section

Everlodge continua a rubare i riflettori poiché mira a trasformare il mercato immobiliare con la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA). Gli RWA tokenizzati sono rappresentazioni digitali di proprietà tangibili su una blockchain.

Unleashing Value: The Rise of Tokenized Real-World Assets



The opportunity in real-world asset tokenization is unparalleled: Hundreds of trillions of dollars in assets, processes, and businesses are ripe for tokenization. — Castro (@castro_nft08) January 9, 2024

Everlodge presenta una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di investire nel settore immobiliare con soli 100 dollari. Gli appassionati di viaggi possono essere comproprietari di case vacanza attraverso la proprietà frazionata (in NFT) e godere di rendimenti quando il valore della casa aumenta.

Everlodge collaborerà con rinomate catene alberghiere e costruttori di case. I proprietari di immobili possono utilizzare il meccanismo di tokenizzazione della piattaforma per convertire i beni immobiliari in frazioni e venderli come NFT.

Sebbene Everlodge attiri le masse grazie al suo mercato immobiliare avanzato, vanta molteplici caratteristiche redditizie. Ad esempio, ha un Launchpad che gli sviluppatori possono utilizzare per raccogliere fondi dalla comunità per i prossimi progetti.

Il prezzo alternativo continua a salire dall’offerta iniziale di 0,01$ e viene scambiato a 0,029$ al momento della pubblicazione di questo articolo.

Inoltre, il club premio di Everlodge consente ai membri di usufruire di pernottamenti gratuiti in tutte le case elencate. Inoltre, gli utenti possono utilizzare le loro proprietà frazionarie come garanzia per i prestiti.

Prospettive future di $ELDG

Copy link to section

Everlodge utilizza ELDG come moneta di governance e utilità. L’altcoin offre ai detentori molteplici picchi, inclusi sconti per l’acquisto di proprietà.

ELDG probabilmente dominerà il mondo NFT e la crescente attenzione sulla tokenizzazione degli asset nel mondo reale apre la strada a impennate dei prezzi oltre 1$.

Puoi trovare maggiori informazioni su ELDG sul suo sito ufficiale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.