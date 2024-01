La SEC approva il primo ETF sul Bitcoin

Con una decisione storica, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato il lancio di un ETF spot su Bitcoin, segnando una pietra miliare significativa per il settore delle criptovalute.

Questa mossa tanto attesa offre sia agli investitori al dettaglio che a quelli istituzionali negli Stati Uniti una nuova strada per ottenere esposizione al prezzo di Bitcoin attraverso un prodotto finanziario regolamentato.

L’approvazione arriva dopo un periodo di incertezza che ha raggiunto il picco martedì, quando l’account X ufficiale della SEC (precedentemente noto come Twitter) sarebbe stato violato. L’account compromesso ha annunciato prematuramente l’approvazione di tutte le richieste pendenti per gli ETF spot su Bitcoin.

Queste false informazioni, accompagnate da una grafica manipolata, hanno causato una breve ma intensa ondata di confusione all’interno della comunità crittografica.

Tuttavia, il dramma attorno al falso annuncio non ha oscurato la genuina approvazione che ne è seguita. Mercoledì, il Cboe BZX Exchange ha iniziato a prepararsi a quotare e scambiare le azioni di questi ETF spot Bitcoin appena approvati, indicando che il via libera ufficiale da parte della SEC potrebbe essere imminente.

L’approvazione di un ETF spot su Bitcoin rappresenta uno sviluppo significativo per l’industria delle criptovalute.

A differenza dei precedenti ETF Bitcoin, che erano basati su contratti futures, un ETF spot è direttamente legato al prezzo corrente del Bitcoin, offrendo un’opzione di investimento più diretta e potenzialmente meno volatile.

Questa mossa della SEC è vista come una conferma della crescente accettazione di Bitcoin all’interno del settore finanziario tradizionale.

Apre le porte ai principali gestori patrimoniali e alle società finanziarie per includere Bitcoin nei loro diversi portafogli, fornendo un metodo di investimento regolamentato e potenzialmente più sicuro sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali.

Il dramma che circonda il falso annuncio sui social media evidenzia le continue sfide affrontate dagli organismi di regolamentazione nella gestione delle informazioni nell’era digitale. Tuttavia, sottolinea anche l’alto livello di interesse e anticipazione che circonda le principali decisioni che influenzano il mercato delle criptovalute.

L’approvazione dell’ETF spot sul Bitcoin da parte della SEC è uno sviluppo positivo per l’industria delle criptovalute, poiché offre un nuovo livello di legittimità e accessibilità per gli investitori che desiderano sfruttare il potenziale di questo asset digitale decentralizzato.

