Pullix guadagna slancio con GameStop che esce dallo spazio NFT

Novità degne di nota sugli NFT questa settimana provengono dal rivenditore di videogiochi GameStop, che ha annunciato che il suo mercato NFT chiuderà il mese prossimo. La società quotata in borsa cita “l’incertezza normativa” per la sua decisione di interrompere l’attività NFT.

Nel frattempo, Pullix (PLX), un trading exchange in arrivo che offrirà anche un Launchpad DeFi e NFT, ha guadagnato notevole popolarità durante la sua prevendita.

GameStop chiuderà il mercato NFT

GameStopNFT, la piattaforma blockchain lanciata dal rivenditore di giochi con sede negli Stati Uniti alla fine di ottobre 2022, ha pubblicato un avviso sul suo sito web affermando che il suo mercato NFT chiuderà il 2 febbraio 2024.

Secondo GameStop, la sua decisione è dovuta alla “continua incertezza normativa del settore delle criptovalute”. Anche se gli utenti non potranno comprare, vendere o scambiare NFT sulla piattaforma a partire dalla data di entrata in vigore, potranno comunque accedere a queste funzionalità per le loro partecipazioni su altri mercati NFT.

“A partire dal 2 febbraio 2024, i clienti non potranno più comprare, vendere o creare NFT. I tuoi NFT sono sulla blockchain e rimarranno accessibili e vendibili attraverso altre piattaforme”, si legge nell’annuncio.

La mossa di GameStop di chiudere il suo mercato NFT segue la mossa dell’anno scorso di chiudere il portfolio cripto dell’azienda. Ciò avviene anche pochi mesi dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato un progetto NFT con sede negli Stati Uniti di violazioni delle leggi sui titoli.

Nonostante questa e altre azioni di applicazione della SEC, l’industria delle criptovalute è fiduciosa che la recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin sia un passo cruciale nella ricerca di ulteriore chiarezza normativa. Ciò sta vedendo un mercato sempre più rialzista guardare nuove opportunità.

Pullix (PLX): un exchange ibrido

Gli exchange centralizzati, o CEX, continuano a svolgere un ruolo vitale nel settore delle criptovalute, fornendo liquidità a livello istituzionale. Ma gli svantaggi dell’utilizzo di questi exchange di criptovalute sono stati palesemente messi in mostra a seguito di massicce implosioni, tra cui FTX e altri. Sempre più persone in cerca di alternative hanno optato per gli exchange decentralizzati, o DEX.

Forti misure di sicurezza e il controllo sui propri asset offrono un vantaggio alle piattaforme DEX. Tuttavia, il problema della liquidità fa sì che anche le piattaforme DEX presentino delle carenze. Ora immagina uno scambio che metta insieme il meglio di CEX e DEX.

Gli esperti suggeriscono che l’exchange ibrido che ne è derivato potrebbe essere una tendenza chiave nel 2024 e oltre. Pullix punta a diventare l’attore dominante in questo settore cripto ancora in erba.

Cosa rende Pullix unico?

Per i trader e gli investitori di criptovalute, il modello di infrastruttura ibrida offerto da Pullix significa una cosa: accesso ai vantaggi derivanti dall’utilizzo di una piattaforma decentralizzata sfruttando al tempo stesso la liquidità e la comodità di una piattaforma centralizzata.

Pullix non solo combina queste funzionalità, ma offre l’accesso a un modello unico di condivisione delle entrate.

Negoziando e fornendo liquidità ai market maker automatizzati, i detentori del token nativo PLX guadagnano sia dalle loro operazioni che da una quota delle entrate giornaliere di Pullix. Inoltre, sebbene questo exchange sostenuto dalla community sia progettato per offrire yield farming e staking, avrà anche un Launchpad DeFi e NFT.

Quindi, con Pullix, i vantaggi vanno oltre la sicurezza e la liquidità. È possibile sfruttare opportunità di reddito passivo anche nel mercato NFT.

Poiché gli exchange ibridi sono al centro della scena nel mercato, l’approccio di Pullix potrebbe distinguerlo dagli altri, fornendo carburante per la crescita post-lancio. La prevendita offre l’opportunità a chi è interessato di entrare in anticipo, con il token PLX nativo attualmente disponibile a 0,08$ nella fase 6.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.