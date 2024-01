OKX ottiene una licenza condizionale per i servizi di asset virtuali a Dubai

Lo scambio di criptovaluteOKX è stato approvato dalla Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) per offrire servizi di scambio. OKX, tuttavia, afferma che la licenza non sarà operativa finché l’exchange non soddisferà ulteriori requisiti normativi. Il direttore generale di OKX per la regione MENA, Rifad Mahasneh, ha commentato;

Stiamo lavorando con VARA per completare alcune condizioni prima del lancio e stiamo lavorando per farlo nelle prossime settimane.

Una volta operativa, OKX, attraverso la sua controllata in Medio Oriente, sarà in grado di offrire servizi di trading spot e fiat agli investitori istituzionali e al dettaglio.

La licenza VASP arriva mesi dopo che OKX ha ottenuto una licenza preparatoria per il prodotto minimo vitale (MVP) dall’autorità di regolamentazione di Dubai nel giugno 2023. La licenza preparatoria ha consentito all’exchange di soddisfare le precondizioni necessarie per le operazioni MVP nella regione.

Dubai punta a diventare un hub globale per le criptovalute

L’assegnazione della licenza VASP a OKX avviene mentre le autorità di regolamentazione di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti cercano di realizzare un hub globale per le innovazioni delle risorse digitali. Ciò fa seguito alla legge sulle risorse virtuali di Dubai approvata nel marzo 2022, che ha creato un quadro giuridico per le criptovalute nella regione.

Today, we approved the virtual assets law and established the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. A step that establishes the UAE’s position in this sector. The Authority will cooperate with all related entities to ensure maximum transparency and security for investors. pic.twitter.com/LuNtuIW8FM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022

Anche diversi altri scambi globali sono stati approvati per i servizi di risorse digitali a Dubai. Binance ha ottenuto la licenza VASP nel marzo 2022, che gli conferisce l’autorità di offrire servizi di exchange limitati a investitori prequalificati. Nel novembre 2023, Crypto.com ha anche ottenuto una licenza VASP per specifici servizi di asset virtuali a Dubai.

Le mosse di Dubai sono in contrasto con quelle di altri regolatori, che rimangono scettici riguardo alle criptovalute, con scambi come Binance che devono affrontare ostacoli normativi in mercati come Stati Uniti e India. Mahasneh di OKX afferma che la collaborazione con l’autorità di regolamentazione di Dubai sottolinea il ruolo cruciale di normative ben definite nel promuovere l’innovazione crittografica responsabile.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.