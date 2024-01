VanEck liquiderà il suo ETF sulla strategia Bitcoin

VanEck, uno dei fornitori di soluzioni di investimento il cui ETF spot su Bitcoin ha ricevuto l’approvazione per la negoziazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, ha annunciato un’importante mossa per quanto riguarda uno dei suoi ETF sui futures precedentemente approvati.

Un comunicato stampa pubblicato mercoledì dal gestore patrimoniale afferma che scioglierà e liquiderà il Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Il consiglio di amministrazione di VanEck ha approvato questo passo, ha affermato la società.

La decisione è in linea con l’approvazione della quotazione e della negoziazione del VanEck Bitcoin Trust (HODL) sul Cboe BZX Exchange la scorsa settimana. Anche l’ETF Bitcoin Strategy, che consentiva ai clienti di esporsi ai contratti futures Bitcoin, è stato negoziato sul Cboe BZX Exchange.

Perché VanEck sta chiudendo l’ETF basato sui futures

Secondo il comunicato stampa, VanEck sta chiudendo e liquidando l’exchange traded fund XBTF sulla base della sua valutazione della performance del fondo, della liquidità e dell’interesse degli investitori. L’azienda ha considerato anche il patrimonio gestito del fondo (AUM).

“La decisione di liquidare il Fondo è stata presa sulla base di un’analisi di questi fattori e di altre considerazioni operative”, si legge nella nota.

Gli azionisti hanno la possibilità di vendere le proprie azioni XBTF fino alla chiusura del mercato il 30 gennaio 2024, dopodiché Cboe BZX Exchange le delisterà. VanEck prevede di liquidare l’ETF intorno al 6 febbraio 2024 e coloro che continueranno a detenere le azioni del fondo fino ad allora riceveranno distribuzioni in contanti.

L’ETF Bitcoin Strategy di VanEck è stato lanciato il 16 novembre 2021 dopo l’approvazione della SEC. Si dice che negli ultimi sei mesi e nell’anno siano aumentati rispettivamente del 31% e del 76%. Tuttavia, mercoledì mattina dopo la notizia il prezzo era scambiato in ribasso dell’1,2%.

Nel frattempo, il VanEck Bitcoin Trust (HODL) è sceso dell’1,7% mentre Bitcoin ha faticato a rialzarsi dopo il crollo successivo all’approvazione dell’ETF spot.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.