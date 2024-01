Cosa compreresti con 100$? Probabilmente molte cose, ma non quando si tratta di investimenti immobiliari. Se dovessi prendere una fetta della dimensione del settore da 280 trilioni di dollari, ti verrà richiesto di sborsare una somma considerevole. Considerati gli ingenti esborsi di capitale richiesti, il settore immobiliare è diventato inarrivabile per la maggioranza delle persone. La buona notizia è che non è più necessario mettere insieme somme ingenti per possedere beni immobiliari. Con soli 100$, puoi possedere un pezzo del mercato un tempo di lusso e farlo crescere con Everlodge. Il token offre la possibilità di far crescere un investimento fino a 100 volte.

Attualizzare la proprietà frazionata della proprietà con Everlodge

Copy link to section

Everlodge è un mercato immobiliare abilitato alla blockchain che consente la proprietà frazionata della proprietà. La piattaforma consente agli investitori di possedere una parte di case vacanza, ville in città e hotel a partire da 100$. Usiamo uno scenario ipotetico.

Supponiamo che una villa di lusso a New York abbia un valore di 10 milioni di dollari. Un NFT viene coniato dalla proprietà e frazionato in 100.000 unità. In questo esempio, ogni frazione avrà un valore di 100$. Utilizzando Everlodge, puoi possedere una frazione della villa di lusso da 10 milioni di dollari per soli 100 dollari.

La cosa interessante di Everlodge è che ogni transazione e ogni dato viene mantenuto in modo sicuro. Pertanto, la trasparenza viene mantenuta e non vi è alcun rischio di perdita poiché un contratto intelligente supporta i dati. Cosa c’è di più? Se il valore dell’immobile aumenta, riceverai una quota del valore del nuovo immobile.

Qual è l’opportunità unica di Everlodge?

Copy link to section

L’ovvia opportunità per investire in Everlodge è ottenere una quota dell’attraente settore immobiliare. Puoi investire ovunque, ottenendo esposizione ad alcuni dei mercati immobiliari più attraenti del mondo.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Everlodge sblocca anche altre opportunità nel settore immobiliare. Gli investitori possono utilizzare le loro proprietà in comproprietà come garanzia per i prestiti. Ciò sblocca un’enorme liquidità da un pool globale di investitori, rendendo Everlodge attraente. I mutuatari possono accedere a finanziamenti rapidi, sicuri e convenienti attraverso la blockchain, mentre i finanziatori guadagnano interessi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ci sono opportunità di reddito passivo da Everlodge Rewards Club. La funzionalità consente agli investitori di guadagnare pernottamenti gratuiti negli hotel e nelle proprietà elencati sulla piattaforma. Se non si desidera utilizzare le proprie vacanze, è possibile elencarle con profitto su Everlodge o altri siti di prenotazione.

Stai cercando di avere un ruolo nella crescita dell’ecosistema di Everlodge? La piattaforma consente di mettere in staking il token nativo per un reddito da interessi mensile fisso. Gli utenti hanno inoltre diritto a un bonus di interessi per fornire liquidità sul launchpad della proprietà.

Everlodge è un investimento 100x?

Copy link to section

Il settore immobiliare è un settore vecchio ma migliora ogni giorno. Si prevede che il settore crescerà del 5,2% entro il 2030. L’opportunità per Everlodge sta nel sfruttare il potenziale di crescita e nel rivoluzionare il modo in cui opera il mercato. Si prevede che Everlodge vincerà alla grande grazie al suo angolo blockchain. Di conseguenza le previsioni dicono che il suo token nativo potrebbe esplodere fino a 100 volte. Perché?

$ELDG sarà il token di utilità sull’ecosistema Everlodge. Il token è la valuta di pagamento e il mezzo di scambio di valore attraverso staking, prestiti e premi. Man mano che sempre più investitori si uniranno all’ecosistema, la domanda di $ELDG crescerà, acquisendo valore.

Sebbene un guadagno di 100 volte per $ELDG sia speculativo, è raggiungibile. I simboli di progetti nobili sono aumentati e hanno superato le stime, rendendo le previsioni realistiche.

Dovresti comprare Everlodge durante la prevendita?

Copy link to section

Puoi comprare Everlodge durante la sua prevendita; il prezzo del token aumenta in ogni fase. Al momento, il l token è valutato a 0,029$ dall’offerta iniziale di 0,01$. Comprare in prevendita è vantaggioso perché si ottengono gettoni a prezzi interessanti. Investire nelle fasi iniziali è vantaggioso per gli investitori che desiderano bloccare il valore prima che il token aumenti di prezzo.