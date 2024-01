La scala di grigi inonda New York con annunci di Bitcoin (BTC) in una massiccia campagna di marketing

New York City registra un aumento significativo della pubblicità di Bitcoin (BTC) poiché Grayscale commercializza i suoi fondi negoziati in borsa spot. Nel frattempo, la portata di questo enorme movimento riflette una notevole spinta verso l’adozione mainstream delle criptovalute.

#GRAYSCALE IS MARKETING THEIR

SPOT #BITCOIN ETF ON NEW YORK

TIME SQUARE 🇺🇸



NOW PEOPLE WILL SEE ADS ABOUT

BITCOIN EVERYWHERE. THIS IS VERY

BULLISH FOR #BTC. MORE EYE WILL SEE THESE ADS EVERYDAY 🔥 pic.twitter.com/091g6aFrWz — Muhammad Ahmed (@Ahmed6344671) January 21, 2024

Le strade di New York sembrano ricoperte da un’aggressiva promozione delle criptovalute, pubblicizzando BTC come mai prima d’ora. Inoltre, la campagna sottolinea i crescenti sforzi per aumentare la consapevolezza del pubblico sui token digitali.

I display e i cartelloni pubblicitari digitali di New York rispecchiano il crescente riconoscimento di Bitcoin e il crescente investimento nella promozione della valuta digitale. I massicci sforzi segnalano un cambiamento nell’approccio di marketing, passando dagli annunci digitali a modi più visibili e tradizionali.

Inoltre, le massicce pubblicità di criptovalute a New York confermano la crescente fiducia degli investitori e dei sostenitori di Bitcoin nella moneta come strumento di investimento a lungo termine. La mossa probabilmente attirerà un pubblico più diversificato e più ampio nel settore delle risorse digitali.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Posizionare gli annunci nelle strade di New York è fondamentale, considerando la popolazione diversificata della città e la posizione di hub globale per le imprese finanziarie. La campagna avrà potenzialmente un effetto significativo a livello locale e globale.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gli annunci Bitcoin di Grayscale a New York rimangono uno sviluppo cruciale nel mercato delle criptovalute poiché inaugura una nuova era per la commercializzazione di monete virtuali. Segnala come Bitcoin e altri token si stanno unendo al quadro finanziario globale.

I significativi deflussi degli ETF GBTC di Grayscale

Copy link to section

In un altro sviluppo correlato, il BTC Trust ETF di Grayscale ha registrato notevoli deflussi nella scorsa settimana, con miliardi in uscita dal fondo. Gli enormi prelievi hanno catalizzato una volatilità amplificata poiché alcuni giocatori hanno venduto le loro partecipazioni in Bitcoin.

Nel frattempo, i deflussi di GBTC mostrano un cambiamento significativo nel comportamento degli investitori. Gli ETF aiutano gli operatori al dettaglio e istituzionali ad ottenere esposizione al Bitcoin senza necessariamente possedere gli asset. Tuttavia, il veicolo di investimento incontra ostacoli durante l’esplorazione delle condizioni di mercato esistenti.

Ciononostante, gli ETF spot registrano un notevole interesse nel contesto delle vendite di GBTC. Ciò potrebbe bilanciare le dinamiche del mercato in quanto mostra una partecipazione sostenuta negli investimenti in criptovalute nonostante altri attori si ritirino. Inoltre, alcuni afflussi di cassa negli ETF spot approvati di recente hanno registrato afflussi significativi mentre GBTC ha lottato con i deflussi.

Over the first six days of trading, the inflows of capital into the nine new bitcoin ETFs has outpaced outflows from the Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), which has seen the value of its assets under management fall by $2.8 billion. pic.twitter.com/G4fxQnDdPw — 🦙🌉🏗️🚥🏁🏎️🛣️ UPLAND METANOMY ⚽️🥅🏟️🌍🏆🛰️🌆 (@UplandMetanomy) January 21, 2024

Ciò dimostra che i giocatori potrebbero scaricare GBTC mentre si rivolgono agli ETF spot.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.