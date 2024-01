I detentori dell’ottimismo (OP) godono dei profitti nonostante le azioni ribassiste dei prezzi – dettagli

Questa settimana il mercato delle criptovalute ha accolto con il piede sbagliato la capitalizzazione di mercato di tutte le monete digitali, crollata del 5% da 1,6 trilioni di dollari a 1,5 trilioni di dollari. Optimism (OP) si è unito a questo calo, chiudendo la settimana precedente con un crollo del prezzo di quasi il 20% rispetto al valore del momento della stampa di $ 2,83.

OP 7D Chart on Coinmarketcap

Nonostante la traiettoria dei prezzi al ribasso, i dati mostrano che oltre l’85% dei detentori di OP gode di profitti ai prezzi correnti.

I sostenitori dell’ottimismo godono di rendimenti nonostante i cali dei prezzi

Gli ultimi dati di IntoTheBlock mostrano che l’87% degli investitori Optimism rientra nella categoria redditizia, nonostante il crollo del prezzo dell’OP della scorsa settimana. Si tratta di un parametro impressionante per il progetto in quanto mostra la resilienza degli investitori fedeli che possono navigare attraverso la volatilità del mercato.

Source – IntoTheBlock

Inoltre, la resilienza a lungo termine degli investitori conferma la loro fiducia nella crescita futura del progetto.

La blockchain dell’ottimismo ha registrato una crescita impressionante nell’ultimo anno. Ha implementato l’aggiornamento Bedrock il 6 giugno 2023. L’hardfork era tra le proposte dettagliate per il lancio di una Superchain con più piattaforme blockchain che condividevano un unico software per migliorare l’interoperabilità e la sicurezza.

L’hardfork Bedrock mirava a ridurre le commissioni e i tempi di deposito garantendo al contempo una sicurezza di prim’ordine. L’ottimismo ha visto un aumento significativo delle transazioni e del volume in seguito all’aggiornamento.

Rilancio della rete dell’ottimismo

I dati mostrano che la soluzione di scalabilità layer2 ha registrato molte transazioni su larga scala nelle ultime settimane. I dati ITB mostrano che la cifra è balzata a 421 il 12 gennaio, raggiungendo il picco di un anno. Inoltre, il numero di portafogli che detengono OP ha superato il milione di mercato. I nuovi indirizzi che si sono uniti alla rete sono rimasti oltre 1,34K negli ultimi tre mesi. L’attività degli utenti amplificata è rialzista per il token digitale.

Inoltre, Optimism è entrato a far parte dei primi 10 progetti impegnati su GitHub, sottolineando una maggiore attività degli sviluppatori.

Il continuo sviluppo della blockchain nell’ultimo anno ha mantenuto a galla l’ottimismo nonostante le ampie sfide del mercato, traducendosi in rendimenti impressionanti per i detentori di OP.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.