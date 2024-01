La decisione della SEC sull’ETF spot sull’Ethereum di BlackRock è stata posticipata a marzo

Il gestore patrimoniale BlackRock aspetterà più a lungo la decisione della SEC sulla sua richiesta spot di Ethereum dopo che il regolatore ha rinviato il verdetto di altri 45 giorni. In una dichiarazione del 24 gennaio, un giorno prima della scadenza del 25, la SEC ha citato la necessità di ricevere ulteriori commenti sulla proposta di modifica delle regole. La SEC afferma,

La Commissione ritiene opportuno designare un periodo più lungo entro il quale agire sulla modifica delle regole proposta in modo da avere tempo sufficiente per considerare la modifica delle regole proposta e le questioni ivi sollevate.

Il rinvio significa che la decisione sull’ETF spot sull’Ethereum di BlackRock dovrebbe essere prevista per marzo. Gli analisti ritengono però che la decisione potrebbe attendere ancora. Secondo l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, la SEC probabilmente deciderà congiuntamente su tutti gli ETF su Ether, come ha fatto per gli ETF spot su Bitcoin. L’analista si aspetta una decisione spot sull’ETF sull’Ethereum a maggio, con la SEC che avrà la flessibilità di esercitare diversi ritardi nell’arco di 240 giorni. Le prossime scadenze che contano per la SEC sono il 23 e il 24 maggio per le richieste rispettivamente di VanEck e Ark 21Shares. Le scadenze per le richieste di Grayscale e Invesco Galaxy sono rispettivamente il 18 giugno e il 5 luglio, mentre Fidelity il 3 agosto.

Aspettative contrastanti sugli ETF spot su Ethereum

Mentre il mercato attenderà senza dubbio con impazienza la decisione della SEC, gli analisti sono divisi sulla domanda per il primo di molti prodotti che offrono agli investitori un’esposizione diretta alla seconda criptovaluta più grande del mondo. Per il CEO di BlackRock Larry Fink, gli ETF spot su Ether offrono un percorso diretto verso la tokenizzazione. Il capo di Coinbase Institutional afferma che molti clienti vedono valore nei prodotti spot Ether. Tuttavia, gli analisti esprimono scetticismo sulla potenziale diffusione degli ETF su Ether, poiché molte istituzioni potrebbero preferire invece possedere l’effettivo asset Ethereum. Raoul Pal, CEO di Real Vision, prevede che la mancanza di rendimenti di staking sugli ETF di Ethereum costituirà un deterrente, spingendo le istituzioni a preferire l’asset di Ethereum.

Ci si chiede anche se la SEC sarà disposta ad approvare gli ETF su Ethereum come ha fatto con gli ETF spot su Bitcoin. Il presidente della SEC Gary Gensler ha lasciato intendere che la maggior parte delle criptovalute sono contratti di investimento e, quindi, rientrano nelle leggi sulla sicurezza. Ciononostante, l’autorità di regolamentazione ha escluso Bitcoin dalla controversa classificazione, definendolo una merce. La categorizzazione complica la potenziale approvazione degli ETF spot su Ether, la cui chiarezza è mancata. Di conseguenza, il presidente di Aktai Bill Tai non si aspetta che l’approvazione dell’ETF su Ether sia semplice.

