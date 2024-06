GoMining ottiene un investimento di 3 milioni di dollari da Bitscale Capital per espandere l’innovativo protocollo di mining Bitcoin

GoMining, una società di infrastrutture che facilita l’accesso al mining di Bitcoin, ha raccolto con successo 3 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dal fondo internazionale di venture capital Bitscale Capital.

Investimenti per rafforzare le operazioni minerarie globali

L’investimento di Bitscale Capital prevede l’acquisizione di 3 milioni di dollari di capitale sotto forma di token GOMINING, la criptovaluta nativa dell’ecosistema GoMining e una raccolta di NFT.

Questi NFT rappresentano quote della vasta infrastruttura di mining digitale di Bitcoin di GoMining in nove data center globali.

Questo finanziamento è finalizzato a rafforzare la missione di GoMining di offrire un gateway semplificato e di facile utilizzo per il mining di Bitcoin, incoraggiando una più ampia partecipazione alla ricerca dell'”oro digitale”.

Innovare con Liquid Bitcoin Hashrate e NFT

L’approccio unico di GoMining prevede il protocollo Liquid Bitcoin Hashrate (LBH), in cui gli NFT sono correlati alle quote effettive della potenza mineraria Bitcoin dell’azienda, misurata in terahash al secondo (TH/s) e watt per terahash (W/TH).

Questa configurazione consente a ciascun titolare di NFT di possedere una parte della reale capacità di mining di Bitcoin, che a sua volta genera premi Bitcoin giornalieri.

Questo modello semplifica il processo altrimenti complesso e costoso del mining di criptovalute eliminando la necessità di configurazione e manutenzione individuali dell’hardware di mining.

Piani di espansione e obiettivi strategici

Con l’obiettivo ambizioso di aumentare l’hashrate totale generato a 25 milioni di TH/s entro la metà del 2025, GoMining prevede di espandere la sua attuale infrastruttura di data center e di creare nuove strutture in Nord Africa e Medio Oriente entro la fine dell’anno.

Questa espansione fa parte dell’iniziativa strategica di GoMining volta a potenziare la propria capacità di mining e migliorare l’offerta di servizi ai propri utenti a livello globale.

Benefici per gli utenti e crescita dell’ecosistema

Il modello GoMining non solo libera gli utenti dagli ingenti costi iniziali associati al mining di criptovalute, ma anche dalle continue preoccupazioni di manutenzione.

I possessori di NFT sono responsabili solo del costo dell’energia elettrica, che è tra i più bassi del settore, e possono usufruire di ulteriori sconti pagando con i token GOMINING.

L’esperienza utente della piattaforma è ulteriormente arricchita attraverso un’interfaccia gamificata che consente ai minatori di impiegare varie strategie e impegnarsi nel voto della comunità.

Riconoscimento del settore e future collaborazioni

Il nuovo approccio di GoMining ha attirato l’attenzione all’interno della più ampia comunità crittografica, come evidenziato dal lancio della prima raccolta di minatori NFT sulla blockchain TON.

Sono in corso piani per un’ulteriore integrazione con l’ecosistema TON, che amplierà potenzialmente l’accesso al mining di Bitcoin a una delle comunità blockchain più attive.

La prospettiva della leadership

Mark Zalan, CEO di GoMining, ha dichiarato:

Siamo lieti di annunciare l’inizio della nostra partnership con Bitscale Capital e la riuscita raccolta di 3 milioni di dollari in investimenti, che saranno destinati all’ulteriore sviluppo del nostro progetto.

Ha sottolineato l’allineamento tra la fiducia degli investitori e il riconoscimento da parte del mercato istituzionale delle soluzioni innovative di GoMining.

Questo investimento significativo segna un punto cruciale per GoMining poiché continua a espandere i confini di ciò che è possibile nello spazio di mining di Bitcoin, rendendolo accessibile e redditizio per un pubblico più ampio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.