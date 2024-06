I trader di Bitcoin scommettono oltre 3 miliardi di dollari sulla bull run di BTC, cosa ne sanno le balene di Bitfinex?

Le balene Bitcoin sull’exchange di criptovalute Bitfinex hanno costantemente aumentato la loro posizione Bitcoin a maggio. I grandi investitori del portafoglio su Bitfinex hanno previsto il crollo di Bitcoin ad aprile e hanno iniziato ad accumulare BTC a maggio, “acquistando il calo”.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Le balene di Bitfinex scommettono oltre 3 miliardi di dollari sul rally di Bitcoin

Copy link to section

Bitcoin ha assistito a grandi prelievi, fino al 40% nei cicli precedenti, dopo l’evento di dimezzamento. BTC si è ripreso rapidamente dalla recente correzione, tornando sopra i 65.500$ lunedì 6 maggio.

Le balene Bitcoin sull’exchange di criptovalute Bitfinex hanno cronometrato la correzione di Bitcoin. Gli investitori dei portafogli di grandi dimensioni hanno ridotto le loro partecipazioni in BTC da 76.000 prima del massimo storico di marzo a 42.000, realizzando profitti durante il massimo storico di Bitcoin.

I dati del tracker di intelligence Datamish mostrano che nel corso di aprile, le balene hanno aggiunto circa 6.165 posizioni lunghe (scommesse rialziste) in Bitcoin. A partire da lunedì 6 maggio, il totale delle posizioni long su Bitcoin ammonta a 48.978 BTC, per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.

Posizioni lunghe su Bitfinex

Le balene continuano a rafforzare le loro posizioni e ad accumulare posizioni long su Bitcoin a maggio. In genere, l’attività delle balene Bitfinex è considerata un indicatore affidabile dell’andamento dei prezzi Bitcoin. Le posizioni long tendono a toccare il fondo nel momento in cui il prezzo di BTC raggiunge un massimo locale ed è vero il contrario.

Il recente calo del mercato è caratterizzato da un consistente accumulo da parte di investitori con portafogli di grandi dimensioni. L’indice Fear and Greed, uno strumento per misurare il sentimento generale tra i partecipanti al mercato, mostra che esiste “avidità” tra i trader. In genere, l'”avidità” aumenta il valore di un asset. Bitcoin probabilmente si dirigerà verso ulteriori guadagni a maggio, poiché i partecipanti al mercato si comportano in modo avido.

Il prezzo del Bitcoin è sulla buona strada per raggiungere i 150.000 dollari in questo ciclo: Bernstein

Copy link to section

Dopo la recente ripresa di Bitcoin, gli analisti di Bernstein Research affermano che BTC “è ben lungi dall’essere finito”. Gli analisti hanno ribadito la loro previsione su Bitcoin, affermando che BTC è pronto a raggiungere i 150.000 dollari entro la fine del 2025, nel ciclo in corso.

Il tasso di finanziamento di Bitcoin è tornato in territorio positivo, sulla base dei dati Coinglass, segnalando che l’asset è probabilmente fuori dal territorio negativo. In genere, i tassi di finanziamento negativi sono associati a risultati ribassisti per un asset.

Tasso di finanziamento ponderato per Bitcoin Open Interest

L’afflusso netto di ETF Bitcoin Spot è un altro catalizzatore chiave che potrebbe influenzare il prezzo dell’asset. I dati dei flussi del 6 maggio mostrano che 3.710 BTC per un valore di 236 milioni di dollari sono confluiti negli ETF Bitcoin, supportando la tesi della ripresa del mercato delle criptovalute.

Flussi degli ETF Bitcoin

Al momento in cui scriviamo, il prezzo del Bitcoin è di $ 63.362 su Binance.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.