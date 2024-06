La Corea del Sud esclude la criptovaluta nel Donation Act recentemente aggiornato

In un significativo aggiornamento legislativo, la Corea del Sud ha rivisto il suo Donation Act per la prima volta dal 2006, ampliando la portata delle risorse accettabili per le donazioni ma escludendo in particolare le criptovalute come Bitcoin.

Le opzioni di donazione ampliate abbracciano la tecnologia

Il Ministero dell’Interno e della Sicurezza, che sta supervisionando le modifiche al decreto di attuazione della legge sulla raccolta e l’utilizzo delle donazioni, ha introdotto diversi metodi di pagamento moderni nel quadro delle donazioni.

A partire da luglio, i sudcoreani potranno donare utilizzando buoni regalo dei grandi magazzini, azioni quotate, bancomat delle principali piattaforme come Naver e buoni dei supermercati. Inoltre, ora è possibile effettuare donazioni con stablecoin coreane ancorate al won emesse dal governo locale e buoni regalo elettronici alimentati da blockchain.

Criptovalute assenti dai metodi di donazione

Nonostante l’elevato tasso di adozione e commercio di criptovalute in Corea del Sud, il governo ha deciso di escludere le valute digitali come Bitcoin dall’elenco delle risorse per le donazioni approvate.

Il Ministero dell’Interno e della Sicurezza non ha fornito motivazioni specifiche per questa esclusione, innescando discussioni e speculazioni tra le parti interessate e i cittadini.

Questa decisione è vista come un’omissione significativa data la popolarità e la crescente accettazione delle criptovalute nel paese.

Miglioramenti tecnologici per facilitare la donazione

Le modifiche non mirano solo ad ampliare le tipologie di beni donati; mirano anche a modernizzare il modo in cui vengono effettuate le donazioni.

Verranno utilizzate tecnologie avanzate come i sistemi di risposta automatica (ARS) per facilitare il processo di donazione.

Il governo sta inoltre cercando di introdurre più piattaforme di donazione online e di semplificare i processi per migliorare l’accessibilità e l’efficienza, riflettendo l’impegno a sfruttare la tecnologia a sostegno delle attività filantropiche.

Impatto sul panorama delle donazioni

L’esclusione delle criptovalute dalle risorse di donazione approvate solleva interrogativi sul potenziale impatto sulle iniziative di beneficenza e sulla più ampia accettazione delle valute digitali in Corea del Sud.

Sebbene il governo abbia abbracciato alcune innovazioni tecnologiche come i voucher basati su blockchain e le stablecoin, la riluttanza a includere le criptovalute più popolari potrebbe influenzare i futuri sviluppi legislativi nello spazio delle valute digitali.

L’aggiornamento della legge sulle donazioni riflette gli sforzi della Corea del Sud per adattarsi ai cambiamenti delle tecnologie e dei metodi di pagamento da quando la legislazione originale è stata emanata nel 2006, un periodo prima dell’adozione diffusa degli smartphone e dei moderni sistemi di pagamento digitale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.