Il sell-off di Bitcoin in seguito all’evento dell’halving non era inaspettato, afferma Anthony Pompliano, il fondatore di Pomp Investments.

Cosa ha detto Pompliano in un’intervista alla CNBC

La media mobile di BTC a 200 giorni è a un livello record nonostante la recente volatilità che suggerisce che la più grande criptovaluta del mondo “continua a tendere al rialzo nel lungo periodo”, ha aggiunto oggi in un’intervista alla CNBC.

Pompliano ha osservato che GBTC, il più grande fondo Bitcoin del mondo, ha recentemente registrato afflussi di 63 milioni di dollari dopo 78 giorni consecutivi di deflussi, il che dipinge anche un quadro piuttosto roseo di cosa aspettarsi dal Bitcoin in futuro.

È interessante notare che le sue osservazioni rialziste potrebbero essere di buon auspicio per altri crypto asset, compresi quelli lanciati di recente come KangaMoon, poiché Bitcoin tende a stabilire la direzione per il mercato delle criptovalute in generale.

Perché gli esperti sono rialzisti nei confronti del mercato delle criptovalute?

Gli esperti sono ottimisti su Bitcoin e, per estensione, sulle criptovalute in generale per il 2024 poiché esiste più di un catalizzatore che potrebbe aiutare quel mercato quest’anno.

Innanzitutto, la SEC ha approvato gli Exchange Traded Funds. Sappiamo quindi che il lato della domanda del settore delle criptovalute rimarrà forte anche in futuro. In secondo luogo, anche il lato dell’offerta rappresenta un segno di forza dopo il recente halving.

E infine, c’è la Federal Reserve americana che potrebbe aver lasciato i tassi invariati (leggi di più) nella sua recente riunione, ma ha mantenuto vive le speranze di tagli dei tassi per il 2024.

