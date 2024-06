Salsa segreta delle monete meme: rendimenti 1.000x sui gettoni nel ciclo 2024

Le monete meme sono generalmente considerate più speculative rispetto ad altre altcoin. Nel ciclo in corso, le monete meme sulla catena Solana e Base, i principali asset per capitalizzazione di mercato come Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) hanno prodotto enormi guadagni per i detentori.

Colin Wu, giornalista cinese, ha recentemente riferito che 138 monete meme sono state registrate su Coinmarketcap nell’aprile 2024, contro le 18 dell’aprile 2023. La narrativa delle monete meme è 4,6 volte più redditizia della successiva narrativa crittografica con le migliori prestazioni nel primo trimestre del 2024, supportando la tesi secondo cui i meme le monete sono la salsa segreta dei trader nel ciclo in corso.

Perché le monete meme sono emerse come il commercio più redditizio

Il rapporto di CoinGecko esamina le narrazioni sulle criptovalute nel primo trimestre del 2024 e identifica le monete meme come la narrativa più redditizia del trimestre. Con guadagni superiori al 1.300%, le monete meme sono al primo posto, seguite da vicino da Real World Assets (RWA).

La frenesia delle monete meme sulla blockchain di Solana ha spinto la capitalizzazione di mercato dei primi 10 token meme a un aumento di quasi l’800% nel primo trimestre del 2024, come mostrato nel rapporto. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN e SAMO si collocano tra le migliori monete meme della catena SOL.

Capitalizzazione di mercato delle monete meme Solana nel primo trimestre del 2024

Laura Shin, conduttrice del podcast Unchained, ha recentemente svelato la tesi di investimento dietro le monete meme di questo ciclo, in un episodio intitolato “Perché i memecoin sono stati il commercio di criptovalute più redditizio del 2024: Ansem e Kelxyz”. Nonostante sia controversa, l’asset class ha superato i 50 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Ansem, trader e analista di criptovalute, afferma che c’è valore nei meme e nella cultura di Internet. Quando i meme diventano estremamente popolari, traggono valore dallo spazio mentale e dal riconoscimento tra le persone. Le criptovalute e le monete meme stanno ora “finanziando” le tendenze dei social media. La distribuzione delle monete meme è di per sé interessante, poiché proietta token airdrop a influencer ed entità per ottenere visibilità e attenzione da parte dei partecipanti al mercato.

Le monete meme in genere non hanno inflazione, picchettamento o altre utilità. La maggior parte delle monete meme sarà probabilmente pienamente in circolazione e la domanda più importante, quando si valuta se sono probabili rendimenti del 1.000% e superiori, è quale percentuale di token possiede la squadra.

In genere, la portata e l’intensità di un meme determinano l’attenzione, la quota di mercato e il valore che ottiene tra i partecipanti al mercato.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.