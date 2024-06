Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Gli esperti sono rialzisti sulle criptovalute, con il prezzo del Bitcoin che si aggira sopra i 62.000 dollari e probabilmente rimbalzerà dopo il recente dimezzamento. Anche le previsioni per le altcoin sono rialziste, nonostante le notizie negative relative alla SEC.

Mentre FTX rivela piani che potrebbero vedere i creditori ricevere rimborsi del 118%, KangaMoon (KANG) è uno dei token da comprare?

I creditori di FTX riceveranno pagamenti del 118%.

Quella del crollo e del fallimento dell’exchange di criptovalute FTX è stata una notizia importante.

Secondo i dettagli, il 98% dei creditori è pronto a ricevere un rimborso del 118% sui rispettivi crediti. Anche se non è poi tanto se paragonata alla situazione attuale dei prezzi dopo l’inversione rialzista osservata nel 2024, l’offerta del piano di riorganizzazione rappresenta un cambiamento fondamentale rispetto alle offerte precedentemente annunciate.

Questi pagamenti potrebbero essere accessibili agli utenti entro 60 giorni dall’approvazione del piano da parte del tribunale. In particolare, secondo un comunicato stampa, per questo piano sono destinati solo crediti creditori di 50.000 dollari o meno.

Secondo i dettagli contenuti nell’annuncio del 7 maggio, il piano potrebbe prevedere rendimenti per i creditori fino a 16,3 miliardi di dollari.

“Siamo lieti di essere in grado di proporre un piano del capitolo 11 che prevede la restituzione del 100% degli importi delle richieste di fallimento più gli interessi per i creditori non governativi“, ha affermato John J. Ray III, amministratore delegato e responsabile della ristrutturazione di FTX..

Tra i piani per restituire valore ai clienti dell’exchange fallito, il team incaricato del fallimento di FTX ha venduto diversi token nell’ambito dei piani per rimborsare i creditori in seguito all’implosione di FTX nel 2022.

KangaMoon è solo un’altra meme coin?

KangaMoon è un nuovo progetto di criptovaluta che cerca di fondere meme coin con GameFi e SocialFi. Questo da solo lo rende più di una semplice meme coin.

Inoltre, a differenza della maggior parte degli altri progetti ispirati ai meme, il token nativo KANG offre una vera utilità.

Nell’ambiente guidato dalla community offerto da KangaMoon, KANG svolge il ruolo di valuta di gioco. Con esso, i possessori possono sbloccare NFT rari o scommettere su battaglie epiche all’interno dell’ecosistema P2E.

C’è quel sistema di incentivi unico che nessun’altra prevendita offre: la possibilità di guadagnare KANG partecipando a sfide e concorsi esclusivi. Le ricompense sono disponibili già da questa fase di prevendita, rendendolo un progetto entusiasmante per gli investitori in cerca di gemme.

Quindi, pur essendo una meme coin, KangaMoon attinge al crescente mercato dei giochi P2E e alla tendenza SocialFi per aggiungere un livello unico che rafforza l’utilità KANG.

La fase 5 della prevendita di KangaMoon: completa al 90%

È probabilmente l’ultima possibilità per gli investitori che desiderano sfruttare la potenziale rinascita delle criptovalute tramite il nuovo token KangaMoon (KANG). Perché è così?

Come evidenziato in precedenza, KangaMoon ha attraversato con successo le fasi di prevendita e attualmente si trova sull’orlo di una rapida vendita nella fase 5. Dopo aver attraversato le prime quattro fasi, la fase di vendita pubblica del token KANG ha venduto oltre il 93% di token al momento in cui scrivo.

L’interesse degli investitori è ancora in aumento, con l’importo totale raccolto che supera i 6,4 milioni di dollari. Resta però aperta la possibilità di comprare KANG a 0,0196$ per token e con un bonus del 10% disponibile su tutti gli acquisti.

Per saperne di più o per comprare KANG, visita il sito ufficiale.

Questo articolo è una collaborazione tra i nostri editori e i nostri partner e potrebbe contenere contenuti e link pubblicitari sponsorizzati. I contenuti non sono da intendersi come consigli finanziari e hanno finalità esclusivamente informativa.