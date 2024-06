Il Ghana introduce il primo francobollo NFT africano

La Ghana Post Company ha introdotto il primo francobollo crittografico al mondo per celebrare il 25° anniversario del regno di un sovrano cerimoniale in Ghana. Presentato il 5 maggio, il francobollo crittografico, sviluppato come token non fungibile (NFT), reca le immagini dell’Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, il sovrano del popolo Ashanti.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Bice Osei Kuffour, amministratore delegato della compagnia postale statale, ha affermato che il francobollo NFT è molto più di una semplice innovazione tecnologica. Si tratta di uno strumento che mira a preservare l’eredità degli Asantehene e celebra i 25 anni sul trono del leader tradizionale.

“Oggi, svelando i francobolli commemorativi dedicati al regno di Sua Maestà, affermiamo il nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza nel preservare le storie della nostra nazione e trasmetterle al mondo”, ha affermato Kuffour in una nota.

Un hub crittografico in Africa

Copy link to section

Secondo un rapporto del dicembre 2023, il Ghana è il nono paese in termini di tasso di adozione delle criptovalute. Tuttavia, la domanda primaria per il settore emergente è stata trainata dalla popolazione più giovane.

Il 56,1% dei possessori di criptovalute intervistati aveva un’età compresa tra 18 e 34 anni, mentre il 29,5% aveva un’età compresa tra 34 e 54 anni. Solo solo il 14,4% dei partecipanti aveva un’età superiore a 55 anni.

Secondo il funzionario del Ghana Post, i francobolli NFT fungeranno da ponte tra la popolazione più giovane e quella più anziana della nazione.

Il servizio postale è stato elogiato per i suoi sforzi da Ursula Owusu-Ekuful, ministro delle comunicazioni e della digitalizzazione del Ghana. Secondo il ministro, i francobolli rifletteranno “l’identità” della nazione e costituiranno un collegamento tra “valori tradizionali e […] folli anticipazioni”.

Il francobollo sarà utilizzato in 156 nazioni come parte degli sforzi del Ministero delle Comunicazioni e della Digitalizzazione sui confini per unire tradizione e tecnologia.

Blockchain un settore chiave in Ghana

Copy link to section

Negli ultimi anni il Ghana ha visto notevoli sviluppi nel settore delle criptovalute. Secondo i rapporti, la nazione introdurrà una task force per regolamentare le criptovalute nel 2023.

Nonostante la mancanza di un quadro normativo chiaro, la nazione continua a ospitare una fiorente economia criptata.

Nel frattempo, anche il Ghana sta lavorando allo sviluppo della propria valuta digitale della banca centrale (CBDC). Secondo gli ultimi sviluppi, la Banca del Ghana ha rivelato la sua intenzione di introdurre funzionalità offline per la tecnologia.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.